Как США и Канада закрывали свои границы для китайцев

1 июля 1923 года Канада приняла Китайский иммиграционный акт, запрещавший въезд в страну всем выходцам из этого государства, за исключением дипломатов, коммерсантов и студентов. За 40 лет до этого аналогичный закон вступил в силу в США . Историки отмечают, что эти меры были во многом популистскими — мощное антикитайское лобби позволило отвлечь местное население от внутренних проблем. Сегрегационные меры в отношении уроженцев Китая были отменены только после Второй мировой войны.

У истоков китайской иммиграции

Историки считают, что стремление жителей Китая путешествовать «было предопределено географически».

«В отличие от многих других цивилизаций, Китай имел протяжённую береговую линию. Уже в Средние века он вёл обширную торговлю с различными странами Азии», — рассказал в интервью RT заместитель директора Института Африки и Азии МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Карнеев.

По его словам, ещё за пятьдесят лет до Колумба и начала эпохи Великих географических открытий в Европе, китайский мореплаватель Чжэн Хэ совершал дальние походы в Юго-Западную Азию и восточную Африку. Уже в то время Китай был в шаге от того, чтобы добраться до Австралии и Нового света (а по некоторым данным, экспедиции азиатской державы всё же достигали их берегов), однако новый император Чжу Гаочи неожиданно запретил дальние путешествия и велел сжечь океанский флот. О причинах такого решения учёные спорят до сих пор — одни полагают, что глава государства просто экономил бюджетные средства, другие — что он таким образом боролся за стабильность внутри страны.

Китайский мореплаватель Чжэн Хэ © myhistro.com

Тем не менее, первые дальние путешествия дали импульс к переселению китайцев в Юго-Восточную Азию.

«На этом этапе речь преимущественно шла о торговцах, дезертирах и диссидентах», — отметил в беседе с RT кандидат политических наук, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Василий Кашин.

По словам Андрея Карнеева, в Юго-Восточную Азию отправлялись преимущественно выходцы из приморских уездов Китая. Чаще всего они попадали туда по коммерческим вопросам, однако потом оседали, осваивались и перетягивали к себе родственников и знакомых. Так возникали первые достоверно известные китайские зарубежные диаспоры. Однако со временем, по мнению экспертов, процесс выезда жителей азиатской страны за рубеж претерпел радикальные изменения.

«Это было близко к рабству»

Первая партия китайских рабочих попала на Североамериканский континент в 1788 году, когда британский торговец пушниной, капитан Джон Майерс нанял пятьдесят жителей Макао и Кантона для строительства форта на острове Ванкувер . В своём дневнике англичанин с восхищением отзывался о мастерстве китайских плотников.

Однако в 1789 году у британцев произошли столкновения с испанцами, претендовавшими тогда на всё тихоокеанское побережье Америки. Китайские работники были арестованы испанскими моряками, и их дальнейшая судьба доподлинно неизвестна. Согласно предположениям историков, они, скорее всего, были угнаны в плен.

Более чем на полстолетия вопрос китайской иммиграции в Америку был снят с повестки дня. С одной стороны, империя Цин проводила «закрытую» внешнюю политику, с другой — освоение тихоокеанского побережья Америки шло достаточно медленно. Всё изменилось в середине XIX века благодаря совпадению двух факторов — поражению Китая в Опиумных войнах и открытию в западной части Североамериканского континента нескольких богатых месторождений золота.

«В результате Опиумных войн китайские власти вынуждены были не только выплачивать контрибуции и либерализовать внешнюю торговлю, но и разрешить выезд за границу батракам-кули. Так началась трагическая и, к сожалению, подзабытая сегодня история явления, известного как coolie trade», — отметил Кашин.

По словам историка, в это время в мире уже постепенно сходило на нет «классическое» рабство, однако США, Канада и европейские колонии нуждались в дешёвой рабочей силе. И выходом для них стала полунасильственная вербовка рабочих-кули в Китае.

«Этих людей зачастую обманывали, похищали, опаивали, и заставляли потом подписывать кабальные контракты, которые они не могли разорвать. Процесс был выстроен таким образом, что, работая буквально за еду, они всё равно постоянно находились в долгах», — пояснил эксперт.

Впрочем, существовали и объективные причины, вынуждавшие китайцев покидать родину.

«Китай в то время был страной с аграрным перенаселением, то есть пригодной для ведения сельского хозяйства земли было мало, а людей много. И переезд мог стать ответом на эти экономические обстоятельства», — отметил Карнеев.

В США и Канаде китайцев привлекали для реализации таких амбициозных инфраструктурных проектов, как прокладка трансконтинентальных железных дорог. Транспортные компании нанимали их за копейки в качестве строителей и шахтёров. Кроме того, китайцы массово отправлялись в качестве чернорабочих и старателей на золотые прииски. Североамериканские политики той эпохи признавали, что без трудолюбивых и аскетичных китайцев некоторые крупные проекты ещё бы долго оставались нереализованными.

Канадский плакат, призывающий ограничить въезд граждан Китая на территорию страны, 1907 г. © Wikipedia

«Это было близко к рабству, но всё же не совсем рабство. Рано или поздно эти люди освобождались от своих контрактов, осваивались, начинали обустраиваться. Изначально из Китая вывозили по большей части мужчин. Завербованные по подобным контрактам женщины жили недолго. Те же из мужчин-кули, кто получал свободу действия, зачастую перевозили в Америку свои семьи, а также помогали найти работу своим знакомым. Так начиналась экономическая миграция», — рассказал Кашин.

«Жёлтая угроза»

То, за что ценили китайцев канадские и американские политики, чиновники и бизнесмены, возмущало как местных наёмных работников, так и иммигрантов из Европы.

«Там, где рабочие европейского происхождения требовали себе прибавки к зарплате, китайцы соглашались работать фактически бесплатно», — отметил в беседе с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

По словам специалиста, свой отпечаток на отношения белых с выходцами из Поднебесной накладывали также культурные и внешние различия. Постепенно в обществе, несмотря на то, что китайцев жило в Америке относительно немного, стали циркулировать разговоры о «жёлтой угрозе».

В результате в отношении китайцев были введены жёсткие сегрегационные нормы. Так, им запрещалось пользоваться общественными бассейнами, занимать передние ряды в театрах, а также учиться в тех школах, которые посещали дети местных жителей. Браки китайцев с белыми были или запрещены вовсе, или требовали специального разрешения, и на них крайне негативно смотрели в обществе. Но власти США пошли ещё дальше.

6 мая 1882 года Вашингтон принял «Акт об исключении китайцев» — единственный подобный закон в истории Соединённых Штатов, направленный против конкретной национальности. Он предполагал запрет на иммиграцию и натурализацию в США выходцев из Китая, за исключением тех, кто поселился в Америке ранее. По первоначальному замыслу, Акт должен был действовать всего десять лет, однако пролонгировали его вплоть до 1943 года.

Агитационный плакат, США, 1886 г. © Wikipedia

Несмотря на принятие Акта, в стране продолжали фиксироваться вспышки агрессии против китайцев. Так, 2 сентября 1885 года в Рок-Спрингсе белые рабочие устроили бойню, жертвами которой стали от 28 до 40 китайских рабочих, других выходцев из азиатской державы ограбили и жестоко избили. 75 домов, в которых жили китайцы, были сожжены.

Зачинщики конфликта впоследствии утверждали, что из-за готовности кули работать за небольшие деньги, работодатели снижали зарплату работникам европейского происхождения. Чтобы успокоить бунтовщиков, властям пришлось вводить в Рок-Спрингс федеральные войска. Однако ни один из убийц и грабителей так и не был официально осуждён. После Рок-Спрингс волна антикитайских погромов прокатилась по всем США.

Канадские власти поначалу отказывались от идеи полностью запретить въезд китайцев. Вместо этого в 1885 году был введён специальный налог на иммиграцию в размере $50. Чтобы собрать такую сумму, китайцам приходилось работать более года. Однако, несмотря на ограничения, поток китайских иммигрантов в Канаду не иссякал. И спустя несколько лет волна погромов охватила и Страну кленового листа. 1 июля 1923 года власти Канады, по примеру соседних Соединённых Штатов, приняли Китайский иммиграционный акт, известный также как Акт об исключении китайцев. Он запрещал въезд в Канаду любым выходцам из азиатского государства, кроме коммерсантов, дипломатов и студентов.

«Антикитайская политика властей США и Канады поначалу не была целенаправленной. Ведь инициатива исходила не от политиков и чиновников, а от общественности. Это был популизм. Людей отвлекали от других проблем, не давали подниматься рабочему движению. Чтобы люди не задумывались над какими-то неудобными внутренними вопросами, им подарили удобного внешнего врага — «варварский» Китай», — заявил в беседе с RT Карнеев.

«Американцы азиатского происхождения»

Историки отмечают, что в Северной Америке китайцы изначально старались селиться компактно. Вскоре такие кварталы стали называть «чайнатаунами».

«Сначала это были бедные районы, но со временем каждый «чайнатаун» стал городом в городе, со своей иерархией, экономикой, культурой. В экономическом смысле «чайнатауны» начали «наползать» на другие этнические общины», — рассказал Маслов.

Однако мнение о демонстративной политической и социальной автономности «чайнатаунов» историки считают явным преувеличением.

«Китайские мигранты не демонстрируют какой-то массовой лояльности к государству КНР. Предки многих из них покинули страну еще до образования народной республики, другие вообще происходят от членов Гоминьдана. Никакой массовой готовности работать на Пекин там нет. Симпатии, конечно, имеются, но вовсе не такие, как принято считать. Не все, но достаточно многие потомки выходцев из Китая во втором-третьем поколении вообще утрачивают китайский язык, китайскую культуру, китайскую идентичность и считают себя не китайцами, а «американцами азиатского происхождения», — заявил Кашин.

Празднование Китайского Нового года в Нью-Йорке © Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images

При этом эксперты отмечают, что население «чайнатаунов» старается поддерживать крепкие экономические связи с исторической родиной.

«За счёт той культурной и языковой общности, которая ещё сохраняется, продолжают существовать бизнес-структуры, имеющие серьёзные экономические преимущества. «Чайнатауны» больше не растут. Они превращаются в места отдыха и развлечений, где можно поесть в китайском ресторане и полюбоваться каким-то экзотическим представлением», — рассказал Маслов.

После Второй мировой войны ограничения на китайскую иммиграцию были сняты. Однако со временем этот процесс кардинально изменился.