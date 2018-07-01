«В бухте Севастополя будет реять украинский флаг»

Порошенко пообещал вернуть украинский флаг в Крым

Президент Украины Петр Порошенко пообещал матросам и офицерам ВМС ВСУ, что «над Севастополем будет вновь поднят украинский флаг». С таким напутствием украинский глава выступил перед моряками в День военно-морских сил Украины. В Крыму подобные высказывания Порошенко отнесли к предвыборной риторике, далеко отстоящей от действительности.

Украинский президент Петр Порошенко обратился к матросам и офицерам флота в День военно-морских сил Украины, пообещав, что «когда-нибудь в бухтах украинского Севастополя на наших кораблях будет вновь реять государственный флаг [Украины]».

Он добавил, что подобного украинские власти и армия смогут достичь совместными усилиями, «возродив и приумножив морскую славу Украины».

Порошенко отметил, что смотрит на будущее украинских ВМС с оптимизмом, и пожелал морякам ВМС ВСУ «стойкости и решимости», сообщает НСН.

Громкие слова Порошенко в России встретили критически: член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева в разговоре с ФАН подчеркнула, что украинский глава «может сделать сколько угодно заявлений на подобную тему».

При этом Тимофеева отметила, что крымчане и севастопольцы свой выбор сделали еще в 2014 году, и поднимать какие-либо флаги Порошенко «может только на территории Украины, создавая „администрации“ Крыма и Севастополя в Херсоне ».

Полуостров же Крым к территории Украины не относится, и реальных правовых последствий за предвыборной риторикой Порошенко не последует, убеждена сенатор. А самому украинскому президенту стоит вспомнить, что четыре года назад именно благодаря крымчанам у него появилась возможность покинуть Крым.

«Когда в 2014 году он приезжал в Крым, жители полуострова чуть ли не на руках отнесли его в аэропорт, дав ему возможность уехать. Ему стоит вспомнить, как развивались события в 2014 году, чтобы вообще не делать пустых и глупых заявлений», — подытожила парламентарий.

Порошенко не в первый раз обещает вернуть Севастополь и Крым в состав Украины, заявляя о возвращении региона под украинский флаг. 9 июня 2018 года президент Украины заявил, что над Севастополем будет поднят украинский флаг. В своем твиттере украинский президент поздравил Севастополь с днем города, который отмечается 14 июня, отметив, что это «украинский» город.

«Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!», — подчеркнул глава Украины.

Нельзя не отметить, что полуостров Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации после общенародного референдума, состоявшегося в марте 2014 года в соответствии с нормами Организации объединенных наций (ООН). В нем приняли участие более 80% избирателей Республики Крым и более 90% избирателей Севастополя. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% крымчан и более 95% севастопольцев.

Президент России Владимир Путин на протяжении четырех лет с момента воссоединения неоднократно и в разных ситуациях подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда».

11 марта 2018 года Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. Ранее Путин говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По мнению российского президента, от России мало кто в целом мире ждал таких внезапных и решительных действий.

Отметим, что украинский флот, к которому обращался Порошенко, находится далеко не в самой лучшей форме. К примеру, в середине апреля группа из 35 украинских офицеров ВМС ВСУ написала президенту Украины письмо, потребовав выделить им квартиры — в ином случае они обратятся в УФМС России и попробуют получить российское гражданство.

Дело в том, что украинские морские офицеры до 2014 года и воссоединения Крыма с Российской Федерации проживали на полуострове в своих квартирах, и за целых четыре года Киев так и не предоставил им никаких вариантов жилья взамен.