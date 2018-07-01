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США пригрозил ЕС за бизнес с Ираном
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США готовы наказывать бизнес ЕС за ведение дел с Ираном 

ТАСС 1 июля 2018
Фото: EPA
Вашингтон намерен вводить рестрикции в отношении компаний Евросоюза за нарушение американских санкций против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье.
Президента США спросили о том, намерен ли он вводить санкции в отношении компаний ЕС, если "они будут вести дела с Ираном". "Да, конечно, мы делам это. Совершенно точно", — ответил Трамп.
В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые санкции, а также заявил, что США готовы к заключению нового соглашения вместо Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но при этом выдвинул Ирану заведомо невыполнимые условия. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. МИД РФ указал, что Москва разочарована шагом Вашингтона, и назвал решение главы Белого дома ширмой для сведения политических счетов с Ираном.
ТАСС: последние новости
КНДР выразила сожаление в связи с позицией США на переговорах NYT: адвокаты Трампа поставили новые условия его возможной беседы с Мюллером Times: Мэй пригрозила уволить Джонсона, если он попытается подорвать сделку по Brexit
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