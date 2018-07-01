США пригрозил ЕС за бизнес с Ираном

США готовы наказывать бизнес ЕС за ведение дел с Ираном

Президента США спросили о том, намерен ли он вводить санкции в отношении компаний ЕС, если "они будут вести дела с Ираном". "Да, конечно, мы делам это. Совершенно точно", — ответил Трамп.