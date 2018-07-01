Трамп выставил требование ОПЕК 

Американский президент Дональд Трамп потребовал от Организации стран — производителей нефти нарастить добычу на 2 млн баррелей в день.
В эфире Fox News Трамп выразил «100-процентную» уверенность в том, что рынком нефти манипулируют. «Это ОПЕК, они должны это прекратить», — приводит его слова РИА «Новости».
«С моей точки зрения, они должны добавить еще 2 млн баррелей», — сказал Трамп, добавив, что ОПЕК «нужно производить больше».
Накануне Трамп заявил, король Саудовской Аравии, вопреки договоренностям в рамках ОПЕК+, якобы согласился увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей. Однако Эр-Рияд открестился от обещаний Трампу по нефти. Позже в Белом доме уточнили, что король Саудовской Аравии в разговоре с Трампом заявил о наличии у Эр-Рияда резервных мощностей для увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.