Ещё
Трамп выставил требование ОПЕК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп выставил требование ОПЕК 

Деловая газета «Взгляд» 1 июля 2018
Фото: РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп потребовал от Организации стран — производителей нефти нарастить добычу на 2 млн баррелей в день.
В эфире Fox News Трамп выразил «100-процентную» уверенность в том, что рынком нефти манипулируют. «Это ОПЕК, они должны это прекратить», — приводит его слова РИА «Новости».
«С моей точки зрения, они должны добавить еще 2 млн баррелей», — сказал Трамп, добавив, что ОПЕК «нужно производить больше».
Накануне Трамп заявил, король Саудовской Аравии, вопреки договоренностям в рамках ОПЕК+, якобы согласился увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей. Однако Эр-Рияд открестился от обещаний Трампу по нефти. Позже в Белом доме уточнили, что король Саудовской Аравии в разговоре с Трампом заявил о наличии у Эр-Рияда резервных мощностей для увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Помпео объявил о достижении прогресса по итогам визита в КНДР Адвокат предполагаемой любовницы Трампа собрался победить его на выборах Тимошенко заявила о намерении Порошенко ввести военное положение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду17
Савченко избили в Киеве57
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»78
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло22
В московском метро произошло самоубийство95
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение