Трамп дал оценку миграционным законам США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал американское миграционное законодательство самым глупым в мире. Нелегальных мигрантов нужно высылать немедленно, а не после многолетних юридических разбирательств, считает Трамп. Эксперты отмечают, что таким образом глава Белого дома повышает рейтинг перед выборами, тогда как проводить реальную миграционную политику ему мешает «жесточайшая война» с американской политической элитой. При этом, как подчёркивают политологи, предыдущего лидера Барака Обаму критиковали гораздо реже, несмотря на не менее жёсткие шаги в вопросах миграции.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал американские миграционные законы самыми глупыми в мире.

«Когда люди незаконно прибывают в нашу страну, мы должны немедленно высылать их обратно, чтобы в течение долгих лет не проходить через процедуры юридического маневрирования. Наши законы самые глупые в мире», — написал он в своём Twitter.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июня 2018 г. Американский президент в очередной раз подчеркнул, что Республиканская партия «хочет укрепить границы», чтобы снизить уровень преступности в стране, тогда как демократы выступают за открытые границы, что, по мнению Трампа, идёт вразрез с соображениями безопасностии.

Это не первое жёсткое заявление главы Белого дома по миграционной проблеме в Соединённых Штатах — ранее Трамп призывал к немедленной депортации нелегальных мигрантов. Президент США также подчёркивал, что существующая в США система — не что иное, как «издевательство над хорошей миграционной политикой, законом и порядком».

«Набрать пропагандистские очки»

Изменение и ужесточение миграционной политики — одна из ключевых тем президентства Дональда Трампа. Это связано с тем, что такой фактор — большой раздражитель для американцев, рассказал в беседе с RT политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев . Эксперт связывает активное использование темы мигрантов с грядущими выборами в конгресс.

«Это тот вопрос, на котором он может легко и быстро набрать пропагандистские очки. Самое главное, что отвечать ему по этому вопросу публично очень сложно. С ним можно бороться судебно, законодательно», — считает политолог.

Однако высказывание Трампа о «глупых» законах адресовано скорее демократической партии и лоббистам, с которыми Трамп находится «в состоянии жесточайшей войны», поясняет эксперт.

Сотрудники пограничного патруля США на границе США с Мексикой © Mike Blake Reuters

Тот факт, что все процессы в американской политической жизни сейчас нацелены на промежуточные выборы, подтверждает и политолог-американист Дмитрий Михеев

«Встреча с Путиным и Ким Чен Ыном, миграционная политика совершаются ради сверхзадачи по победе в выборах, чтобы укрепить или хотя бы не потерять республиканское большинство. Но это вопрос не столько победы, сколько выживания Трампа. Потому что импичмент возможен только когда в палате представителей будет большинство. А импичмент для него — это не просто устранение из власти, потому что потом его будут судить по финансовым вопросам, а там у него огромное количество скелетов в шкафу», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Как при Обаме»

Тем не менее, Михеев считает, что вопрос миграции в США не стоит так остро. Отток мексиканцев на родину сейчас «выше, чем приток в Штаты», полагает эксперт. Количество нелегально прибывающих в страну также снизилось.

«Усиление границ, выселения нелегалов — всё это уже практиковалось при Бараке Обаме. Но противники цепляются за любую возможность, чтобы дискредитировать Трампа. И, в частности, за разделение детей. Эти темы постоянно муссируются» — указал политолог.

С ним согласен и Евстафьев, высказавший мнение, что Барака Обаму отчасти тоже критиковали за миграционную политику, «когда строился иждивенческий социализм», однако тогда голоса скептиков были не так сильны и «не носили такой оголтелый характер».

Эксперты отмечают и отсутствие консенсуса в американском обществе по миграционному вопросу. «Штаты у границы с Мексикой — заядлые противники этой политики (приёма мигрантов. — RT), а на севере и северо-востоке страны её приветствуют, поддерживают увеличение квот», — подчеркнул Михеева.

В свою очередь Евстафьев обращает внимание на расхождение между декларируемой американскими властями политикой и реальными действиями.

«Если вы посмотрите на практические вопросы, то это из огня да в полымя. Трамп что-то подписывает, отменяет, заново подписывает новые вещи. Политическая линия Трампа неизменна, а практические действия администрации хаотичны и непоследовательны и демонстрируют отсутствие четкой позиции. Крайне маловероятно, что в таких условиях мог бы возникнуть партийный или, тем более, лоббистский консенсус», — заключил он.

«Не приезжайте вообще»

Ранее американский вице-президент Майк Пенс заявлял, что Вашингтону необходима помощь государств Центральной Америки для решения проблемы миграции.

«Этот исход (мигрантов. — RT) должен закончиться… Это угрожает безопасности США, и так же, как мы уважаем ваши границы и ваш суверенитет, мы настаиваем на том, чтобы вы уважали наши», — заявил Пенс в ходе пресс-конференции.

По его словам, за один только 2017 Соединенными Штатами было принято порядка одного миллиона легальных мигрантов, из которых порядка 50 тыс. прибыло из Гватемалы Гондураса и Сальвадора.

«Не рискуйте своей жизнью или жизнью своих детей, пытаясь приехать в Соединённые Штаты по дороге, которую контролируют наркодилеры и торговцы людьми. Если не можете приехать легально, не приезжайте вообще», — отмечал вице-президент.