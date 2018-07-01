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Самая сексуальная бабушка в мире
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Самая сексуальная бабушка в мире
Рамблер
21 минуту назад
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Жительницу Калифорнии Алису Васкес назвали самой сексапильной бабушкой в мире.
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39-летняя жительница Калифорнии Алиса Васкес считается самой сексапильной бабушкой в мире.
Фото:
@sweetalice101
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Несмотря на наличие внуков, женщина потрясающе выглядит, поражая воображение мужчин.
Фото:
@sweetalice101
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Васкес родила первого ребенка в 16 лет, второго - спустя три года.
Фото:
@sweetalice101
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С дочерью они смотрятся как ровесницы.
Фото:
@sweetalice101
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«Мы мотивируем друг друга жить полной жизнью, несмотря на осуждение окружающих нас людей.
Фото:
@sweetalice101
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Люди думают, что раз мы похожи на сестер, то у нас была тяжелая жизнь или какая-то драма.
Фото:
@sweetalice101
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Однако ничего подобного! Мы обе просто купались в юношеской любви и родили детей», - утверждает Васкес.
Фото:
@sweetalice101
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В недалеком прошлом у нее несколько романов с молодыми парнями, однако в конце концов она остановила свой выбор на мужчине, с которым познакомилась в возрасте 20 лет.
Фото:
@sweetalice101
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Пара была в отношениях с 2016 года и сейчас живет в Лас-Вегасе.
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@sweetalice101
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@sweetalice101
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@sweetalice101
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@sweetalice101
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@sweetalice101
Бабушка регулярно ходит в клубы, где поражает мужчин, которые на 10 лет ее моложе.
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