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Самая сексуальная бабушка в мире
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Самая сексуальная бабушка в мире 

Рамблер 21 минуту назад
Жительницу Калифорнии Алису Васкес назвали самой сексапильной бабушкой в мире.
1/16  39-летняя жительница Калифорнии Алиса Васкес считается самой сексапильной бабушкой в мире.
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2/16  Несмотря на наличие внуков, женщина потрясающе выглядит, поражая воображение мужчин.
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3/16  Васкес родила первого ребенка в 16 лет, второго - спустя три года.
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4/16  С дочерью они смотрятся как ровесницы.
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5/16  «Мы мотивируем друг друга жить полной жизнью, несмотря на осуждение окружающих нас людей.
Фото:
6/16  Люди думают, что раз мы похожи на сестер, то у нас была тяжелая жизнь или какая-то драма.
Фото:
7/16  Однако ничего подобного! Мы обе просто купались в юношеской любви и родили детей», - утверждает Васкес.
Фото:
8/16  В недалеком прошлом у нее несколько романов с молодыми парнями, однако в конце концов она остановила свой выбор на мужчине, с которым познакомилась в возрасте 20 лет.
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9/16  Пара была в отношениях с 2016 года и сейчас живет в Лас-Вегасе.
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Бабушка регулярно ходит в клубы, где поражает мужчин, которые на 10 лет ее моложе.
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