Самая сексуальная бабушка в мире 

1/16 39-летняя жительница Калифорнии Алиса Васкес считается самой сексапильной бабушкой в мире. @sweetalice101 Фото:

2/16 Несмотря на наличие внуков, женщина потрясающе выглядит, поражая воображение мужчин. @sweetalice101 Фото:

3/16 Васкес родила первого ребенка в 16 лет, второго - спустя три года. @sweetalice101 Фото:

4/16 С дочерью они смотрятся как ровесницы. @sweetalice101 Фото:

5/16 «Мы мотивируем друг друга жить полной жизнью, несмотря на осуждение окружающих нас людей. @sweetalice101 Фото:

6/16 Люди думают, что раз мы похожи на сестер, то у нас была тяжелая жизнь или какая-то драма. @sweetalice101 Фото:

7/16 Однако ничего подобного! Мы обе просто купались в юношеской любви и родили детей», - утверждает Васкес. @sweetalice101 Фото:

8/16 В недалеком прошлом у нее несколько романов с молодыми парнями, однако в конце концов она остановила свой выбор на мужчине, с которым познакомилась в возрасте 20 лет. @sweetalice101 Фото: