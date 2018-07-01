Трамп: КНДР «очень серьезно» настроена на денуклеаризацию

По его словам, правительство КНДР "очень серьезно" настроено на денуклеаризацию.

Он также подчеркнул, что в ходе встречи его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном США "не делали каких-либо уступок".

Трамп добавил, что между ним и Ким Чен Ыном возникла "хорошая химия".

Ранее СМИ сообщили, что КНДР не намерена полностью отказываться от ядерного оружия и пытается скрыть от США реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов.

Как отмечалось, в прошлом году американские разведчики утверждали, что КНДР обладает примерно 65 боеголовками, однако демонстрирует намного меньше.