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Трамп: КНДР «очень серьезно» настроена на денуклеаризацию
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Трамп: КНДР «очень серьезно» настроена на денуклеаризацию 

Газета.Ru 1 июля 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея серьезно настроена на денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, правительство КНДР "очень серьезно" настроено на денуклеаризацию.
Он также подчеркнул, что в ходе встречи его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном США "не делали каких-либо уступок".
Трамп добавил, что между ним и Ким Чен Ыном возникла "хорошая химия".
Ранее СМИ сообщили, что КНДР не намерена полностью отказываться от ядерного оружия и пытается скрыть от США реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов.
Как отмечалось, в прошлом году американские разведчики утверждали, что КНДР обладает примерно 65 боеголовками, однако демонстрирует намного меньше.
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