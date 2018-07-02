Определился победитель выборов в Мексике

Определился победитель президентских выборов в Мексике

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил "Вместе сделаем историю", лидирует на выборах президента Мексики . Об этом свидетельствуют результаты экзитполов, передает Reuters

По предварительным данным, Лопес Обрадор набрал от 53% до 59% голосов. Его соперник Хосе Антонио Мид от правящей партии набирает от 19% до 25% голосов.

Позднее Мид признал поражение и пожелал успехов Лопесу Обрадору.