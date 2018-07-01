СМИ узнали о секретных «похоронах» Елизаветы II

Британские министры подготовились к смерти королевы

В Лондоне прошла секретная репетиция на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы Второй , в которой приняли участие британские министры, сообщает Times

Cекретная репетиция была необходима для подготовки к 10-дневному национальному трауру в случае смерти королевы. Репетиция прошла на прошлой неделе, отрабатывались действия на следующий день после возможной кончины Елизаветы Второй, передает РИА «Новости»

Также решался вопрос, когда премьер-министр будет делать публичные заявления.

Источник Times заявил, что план действий под кодовым названием «Лондонский мост» обновляется регулярно, однако впервые в нем приняли участие министры.

21 апреля королеве Елизавете II исполнилось 92 года.