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СМИ узнали о секретных «похоронах» Елизаветы II
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Британские министры подготовились к смерти королевы 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: Reuters
В Лондоне прошла секретная репетиция на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы Второй, в которой приняли участие британские министры, сообщает Times.
Cекретная репетиция была необходима для подготовки к 10-дневному национальному трауру в случае смерти королевы. Репетиция прошла на прошлой неделе, отрабатывались действия на следующий день после возможной кончины Елизаветы Второй, передает РИА «Новости».
Также решался вопрос, когда премьер-министр будет делать публичные заявления.
Источник Times заявил, что план действий под кодовым названием «Лондонский мост» обновляется регулярно, однако впервые в нем приняли участие министры.
21 апреля королеве Елизавете II исполнилось 92 года.
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