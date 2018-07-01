Как американские спецслужбы воевали с партизанами во Вьетнаме

На пути к Абу-Грейбу: как пытки и казни стали методами борьбы американских спецслужб с партизанами во Вьетнаме

50 лет назад на территории Вьетнама началась операция спецслужб США под кодовым названием «Феникс». Её целью было уничтожение партизан, поддерживающих Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама. По оценкам историков, операция позволила «нейтрализовать» более 80 тыс. человек. При этом разведка Соединённых Штатов не ограничивала себя в способах оперативной работы — казни и изощрённое насилие были привычным делом, отмечают учёные. За несколько десятилетий до того, как мир узнал о применении пыток в американской тюрьме Абу-Грейб, американские силовики получали «специфический антипартизанский опыт». О том, чем закончилась спецоперация, — в материале RT.

Расстановка сил

Во второй половине XIX века территория Вьетнама была включена в состав французской колониальной империи. На протяжении практически всего периода владычества Франции во Вьетнаме шла партизанская борьба против захватчиков, однако долгое время она не приносила ощутимых результатов. Национально-освободительное движение резко активизировалось в 1930-е годы, после образования Коммунистической партии Вьетнама.

Французский Индокитай © Репродукция архивной открытки

В годы Второй мировой войны левые партизаны переключились на борьбу с японскими оккупантами, захватившими Юго-восточную Азию. А в 1945 году, воспользовавшись ослаблением Японии , они свергли коллаборационистское правительство Бао Дая, и провозгласили Демократическую Республику Вьетнам (ДРВ).

Однако официальный Париж не желал терять колонию. Он согласился признать «государство» Вьетнам лишь как часть Индокитайской конфедерации и Французского Союза. Вьетнамцы согласились, однако Парижу вскоре этого показалось мало. В конце 1946 года французские войска подвергли бомбардировке и затем захватили ряд вьетнамских населённых пунктов. Так началась Первая индокитайская война.

Военные французского легиона во Французском Индокитае, открытка, ХХ век © Art Media/Print Collector/Getty Images

Проводившие популярные реформы власти ДРВ пользовались широкой поддержкой у населения. Несмотря на то, что Франция опиралась на помощь США, вьетнамцы в 1954 году нанесли болезненное поражение французской армии, что позволило усадить Париж за стол переговоров в Женеве. Бывшая метрополия гарантировала мир и проведение через два года выборов на оккупированной ей территории южного Вьетнама с последующим воссоединением государства. Но в 1955 году на юге страны с подачи США была провозглашена суверенная «Республика Вьетнам», а выборы 1956-го — сорваны.

В 1959 году жители южной части Вьетнама подняли восстание против проамериканского марионеточного режима. Ориентированный на Вашингтон президент Нго Динь Зьем оказался не способен противостоять партизанам. В 1963 году он был убит, и власть в Южном Вьетнаме стала переходить от одной проамериканской военной хунты к другой.

В 1964 году американский эсминец «Мэддок», вторгшийся в территориальные воды ДРВ, столкнулся с вьетнамскими катерами. Вскоре после этого американцы нанесли авиационный удар по территории Северного Вьетнама. С начала 1965 года бомбардировки стали постоянными. А американская армия, державшая до этого на юге Вьетнама ограниченный контингент, начала полномасштабное вторжение, приведшее к эскалации боевых действий.

Операция «Феникс»

Ни власти так называемой «Республики Вьетнам», ни её американские покровители не пользовались популярностью у местного населения, страдавшего от бомбардировок и обстрелов. В южной части страны росла популярность левых идей, местное население активно поддерживало ориентированных на ДРВ партизан из Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ). Крестьяне кормили их, предоставляли им убежище и массово вливались в их ряды. Это стало большой проблемой для американских силовиков.

«Нужно сказать, что войны типа Вьетнамской, пусть, конечно, и не такие масштабные, были для американского правительства обычной практикой. США, на всём протяжении своего существования практически ежегодно, а иногда и по несколько раз в год, вторгались в различные страны Латинской Америки, Океании и Азии. Они убивали и грабили, исходя из сугубо прагматических соображений», — рассказал в беседе с RT писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди.

Эксперт добавил, что сегодня даже сложно подсчитать, сколько всего войн провели Штаты в своей истории. После завершения Второй мировой войны они активно действовали в Юго-восточной Азии — в частности, на Филиппинах и в Индонезии . По словам Колпакиди, именно там они получили «специфический антипартизанский опыт».

Одним из первых специальные методы работы с мирным населением стал использовать Пьер де Силва, назначенный в 1963 году начальником Сайгонской «станции» ЦРУ . В частности, он создавал совместно со спецслужбами Южного Вьетнама особые «центры для допросов». В них людям «объясняли»: если они хотят благополучно жить дальше — нужно рассказывать всё, что хотят услышать люди из ЦРУ. Однако в 1965 году вьетнамцы «отблагодарили» де Силву — возле его офиса прогремел мощный взрыв, и он, получив серьёзное ранение, покинул Вьетнам.

Несмотря на все усилия американцев, в 1967 году в Южном Вьетнаме насчитывалось уже до 100 тыс. активных сторонников НФОЮВ, опиравшихся на массовую поддержку местного населения и превратившихся за пределами крупных городов в «теневую администрацию».

9 июля 1967-го «Командование по оказанию помощи Вьетнаму» (главный штаб американских сил в стране — RT) издало директиву № 381-41 о внедрении «Программы по координации и применению разведки». Почти год спустя, 1 июля 1968-го года, на базе этой программы была развёрнута операция «Феникс».

Электроток, битьё кнутом и пытка «Самолёт»

Основными задачами операции «Феникс» стал сбор информации об инфраструктуре НФОЮВ и «нейтрализация» ключевых фигур местного сопротивления оккупантам. Конечной целью программы было полное уничтожение политической структуры партизан на юге страны. Фактически операцией руководило ЦРУ, однако в ней также принимали участие армейская разведка США, американские и австралийские военные спецподразделения и тайная полиция Южного Вьетнама.

704 сотрудника американской разведки координировали действия военных и членов южновьетнамских эскадронов смерти — так называемых «Провинциальных разведывательных отрядов».

Военные США проводят инструктаж солдат армии Южного Вьетнама © Bettmann / Getty Images

Участники операции были наделены правом схватить любого человека и бросить его за решётку на два года (с возможным продлением этого срока до шести лет) без полноценного следствия и суда. В связи с тем, что местные коллаборационисты стали активно использовать данную практику для сведения личных счетов, со временем появилась норма, требующая, чтобы против подвергнувшегося «профилактическому» заключению человека должны были дать показания трое свидетелей.

Впрочем, с учётом того, как работали участники операции, свидетельские показания добыть было несложно. Они захватывали в плен и пытали первых попавшихся людей. А когда из пленных выбивали показания против кого-то, то не разбирались, кто именно находится в доме у лица, якобы сочувствующего партизанам. Руководство операции требовало доставлять на базу живых подозреваемых, однако зачастую исполнители отчитывались о результатах своей «работы» только отрезанными ушами убитых ими людей.

Что же касается тех, кто всё-таки попадал на допросы, то их, по информации американских источников, пытали электротоком, прикрепив провода к половым органам, поднимали под потолок за связанные за спиной кисти рук (эта пытка называлась «самолёт»), а также осуществляли различные акты насилия, травили служебными собаками, избивали резиновыми шлангами и кнутами.

Согласно воспоминаниям военного разведчика Бартона Осборна, человеку могли вогнать шестидюймовый дюбель в ухо. А одну из подозреваемых в симпатиях к ДРВ женщину морили голодом в железной клетке. С целью устрашения часть пленных на глазах у остальных демонстративно сбрасывали с вертолётов.

Пытками под руководством американских инструкторов чаще всего занимались члены «Провинциальных разведывательных отрядов».

Войска вьетнамского дивизиона охраняют пленных вьетконговцев © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images

Кроме того, сотрудники ЦРУ активно применяли методы психологической войны. Для распространения среди вьетнамцев был разработан специальный комикс о «мистере Ба», главный герой которого в разных жизненных ситуациях сдавал американцам партизан и получал за это награду.

«Работало право сильного»

«Любым партизанам важно опираться на поддержку населения. И американцы пытались вьетнамских партизан этой поддержки лишить. Некоторые из методов, применяемых в ходе «Феникса», они уже эффективно использовали в других странах, но во Вьетнаме они в конечном итоге не принесли им желаемого результата», — рассказал в беседе с RT писатель и историк Игорь Пыхалов.

Переправа американских военных через реку, Южный Вьетнам © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images

По его словам, после Второй мировой войны американские спецслужбы в принципе действовали чрезвычайно жестоко. И только в начале 1970-х, после ряда скандалов, разведка США стала несколько осторожнее.

«Строго говоря, всё, что они творили, было военным преступлением. Но здесь работало право сильного. Признать кого-то военным преступником на международном уровне можно, только если для этого имеются достаточно рычаги влияния. А США, даже потерпев поражение во Вьетнаме, всё равно остались мировой супердержавой, и никакой ответственности поэтому они не понесли. Если бы ещё их спецслужбы действовали во Вьетнаме, как это иногда бывало, на свой страх и риск — то тогда бы кого-то из их сотрудников могли, хоть и не слишком сурово, но наказать. А так — все действия в рамках операции «Феникс» были санкционированы американским правительством. Поэтому её участникам всё сошло с рук», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее, из-за того, что слухи о «Фениксе» стали доходить до широкой общественности, операцию в 1972 году решили формально свернуть. Вместо неё вплоть до 1975-го в условиях более строгой секретности реализовывался «План F-6».

По информации американского журналиста Дугласа Валентайна, опыт «Феникса» был признан полезным, и использовался затем ЦРУ в ходе других военных вторжений, осуществлённых Вашингтоном.

По данным американской стороны, в ходе «Феникса» были «нейтрализованы» всеми возможными способами 81740 человек, из которых убиты — 26369. Однако, согласно свидетельствам бывших представителей южновьетнамских властей, также активно участвовавших в операции, она на самом деле унесла жизни свыше 40 тыс. человек.

«Подсчитать точное количество жертв любого масштабного конфликта, особенно среди мирного населения, практически невозможно. В целом мы можем сказать, что количество жертв «Феникса» измерялось десятками тысяч человек», — заявил Пыхалов.

Общее же число погибших со стороны вьетнамского народа по итогам войны составило почти 3 млн человек, большинство из которых были мирными жителями. При этом по данным социологов, среднестатистический американец уверен: война унесла жизни не более 100 тыс. вьетнамцев.