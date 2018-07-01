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На Украине избили гей-активиста
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В Кривом Роге избили активиста гей-движения 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около десятка молодых людей напали в украинском Кривом Роге на главу оргкомитета фестиваля «КривбасПрайд» Бориса Золотченко, он попал в больницу, сообщает организация «Гей Альянс Украина».
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Нападение произошло возле главного корпуса Криворожского педагогического университета, когда Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета фестиваля, передает УНИАН.
Cвидетели происшествия обратились в полицию, но через несколько минут им перезвонили, сообщив, что на место выезжать никто не планирует, а свидетелей опросят в отделении.
Золотченко находится в больнице.
При этом его избили уже второй раз за год, однако в январе дело было закрыто по причине отсутствия подозреваемых.
В середине июня в Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Тогда полиция задержала более полусотни националистов, попытавшихся помешать проведению гей-парада.
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