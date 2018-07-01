На Украине избили гей-активиста

В Кривом Роге избили активиста гей-движения

Около десятка молодых людей напали в украинском Кривом Роге на главу оргкомитета фестиваля «КривбасПрайд» Бориса Золотченко, он попал в больницу, сообщает организация «Гей Альянс Украина».

Нападение произошло возле главного корпуса Криворожского педагогического университета, когда Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета фестиваля, передает УНИАН.

Cвидетели происшествия обратились в полицию, но через несколько минут им перезвонили, сообщив, что на место выезжать никто не планирует, а свидетелей опросят в отделении.

Золотченко находится в больнице.

При этом его избили уже второй раз за год, однако в январе дело было закрыто по причине отсутствия подозреваемых.

В середине июня в Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Тогда полиция задержала более полусотни националистов, попытавшихся помешать проведению гей-парада.