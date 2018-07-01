Нетаньяху рассказал о постоянном контакте с Москвой

1 июля в армии Израиля сообщили о переброске танков и артиллерии на Голанские высоты на границе с Сирией для обеспечения безопасности страны, ввиду нового витка боевых действий на соседних территориях.

Комментируя это Нетаньяху сказал: «Я нахожусь в постоянном контакте с Белым домом и Кремлем по этому поводу, министр обороны и начальник генерального штаба также поддерживают связь с коллегами в Соединенных Штатах и России».

Ранее стало известно о возобновлении боевых действий в рамках палестино-израильского конфликта. Так, в ночь на 27 июня израильские военные зафиксировали ракетную атаку по своей территории.

Российские военные 30 июня уничтожили группу беспилотников на удалении от отечественной авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Средства контроля воздушного пространства заметили неустановленную группу малоразмерных воздушных целей с северо-восточного направления неподалеку от аэродрома.