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Нетаньяху рассказал о постоянном контакте с Москвой
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Нетаньяху рассказал о постоянном контакте с Москвой 

360tv.ru 1 июля 2018
Фото: РИА Новости
Израиль находится в постоянном контакте с Россией, решая политические и военные проблемы. В частности, те, что провоцирует напряженность в приграничных районах Сирии. Об этом рассказал премьер‐министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова привело Haaretz.
1 июля в армии Израиля сообщили о переброске танков и артиллерии на Голанские высоты на границе с Сирией для обеспечения безопасности страны, ввиду нового витка боевых действий на соседних территориях.
Комментируя это Нетаньяху сказал: «Я нахожусь в постоянном контакте с Белым домом и Кремлем по этому поводу, министр обороны и начальник генерального штаба также поддерживают связь с коллегами в Соединенных Штатах и России».
Ранее стало известно о возобновлении боевых действий в рамках палестино-израильского конфликта. Так, в ночь на 27 июня израильские военные зафиксировали ракетную атаку по своей территории.
Российские военные 30 июня уничтожили группу беспилотников на удалении от отечественной авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Средства контроля воздушного пространства заметили неустановленную группу малоразмерных воздушных целей с северо-восточного направления неподалеку от аэродрома.
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