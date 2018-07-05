Ещё
Президент Мексики высказался о победу Обрадора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Мексики прокомментировал победу Обрадора на выборах 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: © AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал бесспорной победу кандидата от левых сил на недавних выборах Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Обрадор набирает 52,96% голосов на выборах президента Мексики по итогам предварительного подсчета почти 93,6% актов с избирательных участков. Его победу уже признали конкуренты по выборам, действующий президент, многие иностранные лидеры, приславшие свои поздравления. В должность Обрадор должен вступить 1 декабря.
"Очевидно, есть один победитель, виртуальный победитель, которого признали другие политические силы, и как президент я признавал и признаю, что его победа была четкая, убедительная и бесспорная", — заявил Пенья Ньето на мероприятии в Мехико.
Во вторник действующий глава Мексики встретился с Обрадором. В ходе встречи Пенья Ньето обещал Обрадору помощь своей команды в деле обеспечения спокойной передачи власти.
Последние новости
Что будет с рублем после чемпионата мира по футболу Как русский "летучий голландец" полетал над НАТО Огненная карусель: для чего Россия сменила тактику применения танков
Комментарии  Ещё 125 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поступок Путина вызвал панику на Западе875
«Мощный удар по делу Скрипалей»16
Британцы озвучили просьбу по делу Скрипалей15
Раскрыты планы военного вторжения Трампа121
Названа основная цель пенсионной реформы172
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
01:39
Украинские ракеты установили задом наперед
Украина Армия
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
00:35
У отравленных в Англии нашли «симптомы Скрипалей»
В мире
04:30
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Политика
00:45
Над Украиной нависла национальная катастрофа
Украина В мире
00:46
Евровидение оказалось под угрозой срыва
Шоу-бизнес
04:30
Украина придумала ассиметричный ответ Путину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение