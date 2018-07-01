Ещё
Трамп назвал законы США самыми тупыми в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал законы США самыми тупыми в мире 

News.ru 1 июля 2018
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Brian Cahn
Глава Белого года раскритиковал иммиграционное законодательство страны
Президент США Дональд Трамп выступил за изменения закона о мигрантах. По мнению американского лидера, прибывающих в страну нелегалов нужно немедленно отправлять обратно, не тратя годы на судебную волокиту. Об этом он написал в своём Twitter, добавив:
«Наши законы — самые тупые в мире».
В ходе предвыборной президентской гонки Трамп делал особый акцент на реформе миграционного законодательства. Он, в частности, выступал за строительство стены на границе с Мексикой и отмену визовой лотереи. Между тем, с США миграционная политика Трампа подвергается резкой критике, в первую очередь из-за разлучения детей с родителями, которых задерживают на американо-мексиканской границе.
News.ru: последние новости
Порошенко расстался со своим помощником Политолог объяснил слова Гриценко о «конце Украины» Ким Чен Ын по-прежнему привержен договоренностям с США
Комментарии5  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду16
Савченко избили в Киеве57
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»72
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло22
В московском метро произошло самоубийство95
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение