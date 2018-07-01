Трамп назвал законы США самыми тупыми в мире 

Глава Белого года раскритиковал иммиграционное законодательство страны
Президент США Дональд Трамп выступил за изменения закона о мигрантах. По мнению американского лидера, прибывающих в страну нелегалов нужно немедленно отправлять обратно, не тратя годы на судебную волокиту. Об этом он написал в своём Twitter, добавив:
«Наши законы — самые тупые в мире».
When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 июня 2018 г.
В ходе предвыборной президентской гонки Трамп делал особый акцент на реформе миграционного законодательства. Он, в частности, выступал за строительство стены на границе с Мексикой и отмену визовой лотереи. Между тем, с США миграционная политика Трампа подвергается резкой критике, в первую очередь из-за разлучения детей с родителями, которых задерживают на американо-мексиканской границе.