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В Швеции вступил в силу закон «о добровольном сексе»
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К жене через нотариуса: в Швеции вступил в силу закон «о добровольном сексе» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Швеции с 1 июля вступает в силу закон о сексуальных преступлениях, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в полиции.
Он предусматривает уголовную ответственность, если интимная связь не была добровольной.
«Закон вкратце означает, что, если секс не является добровольным, значит это незаконно», — говорится в сообщении.
Правительство Швеции еще в декабре принял новый закон, призванный защитить женщин от сексуального насилия и домогательств, парламент проголосовал за него в мае. Документ вступил в силу с 1 июля.
Теперь всякий, кто захочет заняться с партнером сексом, должен будет предварительно получить от него твердое «да». Под действие закона подпадают даже супружеские пары, поэтому в случаев конфликта мужа и жены обвинителям будет достаточно доказать отсутствие явного согласия у одного из супругов.
Необходимость принятия закона пояснили ростом преступлений сексуального характера.
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