К жене через нотариуса: в Швеции вступил в силу закон «о добровольном сексе»

Швеции с 1 июля вступает в силу закон о сексуальных преступлениях, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в полиции.

Он предусматривает уголовную ответственность, если интимная связь не была добровольной.

«Закон вкратце означает, что, если секс не является добровольным, значит это незаконно», — говорится в сообщении.

Правительство Швеции еще в декабре принял новый закон, призванный защитить женщин от сексуального насилия и домогательств, парламент проголосовал за него в мае. Документ вступил в силу с 1 июля.

Теперь всякий, кто захочет заняться с партнером сексом, должен будет предварительно получить от него твердое «да». Под действие закона подпадают даже супружеские пары, поэтому в случаев конфликта мужа и жены обвинителям будет достаточно доказать отсутствие явного согласия у одного из супругов.

Необходимость принятия закона пояснили ростом преступлений сексуального характера.