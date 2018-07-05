Друг принца Чарльза грубо отозвался о Меган Маркл и ее семье

Знаменитый дизайнер интерьеров и друг принца Чарльза Ники Хаслам грубо высказался о семье и свадебном платье Меган Маркл, герцогини Сассекской, пишет газета The Sun.

В недавнем интервью газете Ники заявил, что родственники Меган слишком простые для монаршей семьи, а ее отца Томаса назвал "чурбаном".

"Родственники Меган очень уж простые. И было бы ужасно, если бы на свадьбе появился этот здоровенный чурбан. Члены королевской семьи понятия не имеют, как с ним бороться. Единственный порядочный человек в семье Меган — ее мама Дория", — заявил дизайнер.

Хаслам также раскритиковал свадебное платье Меган от модного дома Givenchy.