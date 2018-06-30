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Ирак отгородился от Сирии колючей стеной
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Ирак отгородился от Сирии колючей стеной 

Вести.Ru 30 июня 2018
Фото: Пронедра
Стену из колючей проволоки для защиты от игиловцев (ИГИЛ, запрещено в России) построили на западной границе с Сирией в провинции Анбар иракские пограничники, заявил командующий пограничными войсками Ирака генерал-лейтенант Хамад Абдалла Ибрагим.
Ограждение оснащено тепловизорами, установлены сторожевые башни, развернуты мобильные патрули.
Щит безопасности обойдется почти в 3,4 миллиона долларов США. Помощь при строительстве оказывают американские военные.
Игиловцы начали оккупацию Ирака в 2014 году. В июне они захватили Мосул, объявив столицей халифата.
В 2015 году началась иракская освободительная кампания.
Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявлял о победе над экстремистами в 2017 году, но угроза терроризма сохраняется, передает ТАСС.
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