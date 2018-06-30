«Это Меркель виновата»

СМИ США обвинили Меркель в «разрушении Евросоюза»

Американские политологи обвинили канцлера ФРГ Ангелу Меркель в последовательном «разрушении Евросоюза » посредством миграционной политики. Днем ранее европейские лидеры после девятичасовых переговоров на саммите ЕС в Брюсселе смогли согласовать план по преодолению миграционного кризиса в регионе. Теперь страны Евросоюза будут принимать мигрантов «на добровольной основе».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель занимается последовательным «разрушением Евросоюза» посредством своей миграционной политики, пишет американское издание Politico.

«Меркель вовсе не является современной Жанной д'Арк и спасительницей Европы, какой ее представляют на Западе. Немецкий лидер игнорирует назревающий вследствие ее позиции раскол, и ее бывшие союзники уже задаются вопросом, на который пока не решаются немецкие политические элиты: «А не разрывает ли канцлер Европу на части?», — указывается в материале.

В статье подчеркивается, что кризис еврозоны «создал трещины» на континенте, тогда как проблема с беженцами уже привела к «глубокому расколу»: миграционная политика Меркель настроила против нее не только европейских партнеров Берлина, но и большую часть собственной политической коалиции, передает ФАН.

Дональд Туск. Днем ранее европейские лидеры после девятичасовых переговоров на саммите ЕС в Брюсселе смогли согласовать план по преодолению миграционного кризиса в регионе, сообщил глава Евросовета

«Лидеры 28 стран ЕС договорились по заключениям саммита, включая миграцию», — написал он в твиттере.

Европейские лидеры рассказали, что теперь страны Евросоюза будут принимать мигрантов «на добровольной основе». Государства могут создавать на своей территории миграционные центры, в которых будут содержаться беженцы во время проверок и рассмотрения прошений об убежище.

Кроме того, европолитики договорились усилить контроль на внешней границе Евросоюза и пресекать вторичную миграцию. Будет также увеличен размер финансовой помощи для Турции и Северной Африки.

Ангела Меркель позитивно оценила итоги переговоров по миграции. Однако, добавила она, Евросоюзу еще «многое предстоит сделать, чтобы объединить различные взгляды».

«В целом, после интенсивной дискуссии по самой острой теме для Европейского союза, а именно — миграции, это хороший сигнал, что мы согласовали совместный текст [соглашения]», — сказала немецкий политик.

Накануне Меркель заявила на заседании парламента, что судьбу ЕС решает его способность ответить на вызовы, которые перед ним ставит миграция. Она также сказала, что по мере уменьшения числа мигрантов будут возвращены прежние миграционные правила, действовавшие до 2015 года.

«Перед Европой стоит много вызовов, но именно миграционный вопрос является для Европейского союза судьбоносным», — заключила канцлер ФРГ.

По ее словам, ЕС должен справиться с этой проблемой, чтобы в Африке убедились в европейских ценностях, иначе «никто больше не поверит в ту самую систему ценностей, которая сделала нас сильными».

В свою очередь, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), лидером которой является Ангела Меркель, из-за споров по вопросу о мигрантах.

По его словам, «в правительственном лагере» ведутся беспощадные споры с крайней жесткостью относительно в сущности разрешимых проблем. Он также подчеркнул, что обеспокоен защитой меньшинств в Германии.

За несколько дней до этого Германия и Франция выступили за создание Европейского миграционного бюро для гармонизации миграционного законодательства в странах-членах Евросоюза. Об этом сообщалось на сайте кабмина ФРГ.

Как отмечалось в комментарии, данное ведомство будет отвечать за процедуры предоставления беженцам убежища на внешних границах Евросоюза. Также Берлин и Париж предложили создать «подлинную европейскую пограничную полицию на основе существующего Frontex ».

На переговорах Меркель с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны условились, что будут добиваться большего единства мнений стран-членов ЕС в вопросе борьбы с потоком беженцев.

«Мы считаем это общим вызовом, при котором надо в первую очередь бороться с причинами миграции», — отметила канцлер ФРГ на итоговой пресс-конференции.

Украина. По ее словам, для этого Евросоюз должен активизировать мирную работу в регионах конфликтов, таких как Сирия

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов рассказал, что разногласия по миграционной политике могут поставить под сомнение само существование ЕС, передает НСН.