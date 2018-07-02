Трамп внезапно явился на чужую свадьбу

Трамп внезапно посетил свадьбу, которая проводилась на территории его гольф-клуба

Президент США Дональд Трамп нанес неожиданный визит на свадебную церемонию, которая проводилась на территории его гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом сообщил в воскресенье портал TMZ со ссылкой на гостей торжества.

Событие произошло в пятницу, когда в гольф-клубе проходило бракосочетание. Портал выложил видеозапись, на которой американский лидер без предупреждения появляется на свадьбе. Президент пожал руки присутствующим и сделал с гостями несколько фотоснимков. "Позаботьтесь о них", — сказал он в сторону толпы и продолжил фотографироваться. Перед уходом он пожелал молодоженам счастья и поцеловал невесту в щеку.

Donald Trump's Back to Crashing Weddings at Golf Club in New Jersey https://t.co/IhdLgxewOH— TMZ (@TMZ) 2 июля 2018 г. Это уже не первый раз, когда глава Белого дома наносит такие неожиданные визиты. В июне прошлого года он точно так же посетил свадебную церемонию в своем гольф-клубе в Бедминстере.

Ранее газета The New York Times сообщила, что среди желающих провести церемонию бракосочетания в гольф-клубе распространяются брошюры с предупреждением о возможном появлении американского лидера. "Если президент находится здесь (в гольф-клубе) во время торжества, он, вероятно, заглянет к вам, чтобы поздравить счастливую пару. Он может сделать с вами несколько фотографий, но мы просим вас и ваших гостей уважать его время и личную жизнь", — приводит издание выдержку из буклета. Однако впоследствии было принято решение отказаться от таких брошюр.

ОАЭ и Трамп владеет гольф-клубами в США, Шотландии, Ирландии Индонезии , но чаще всего его можно увидеть на гольфовых полях в Палм-Бич, Бедминстере и пригороде столицы — Потомак-Фолс (штат Вирджиния). Критики Трампа и эксперты по вопросам этики считают, что президент, посещая так часто свои гольф-клубы, что каждый раз широко освещается прессой, по сути, занимается их рекламой.