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Трамп внезапно явился на чужую свадьбу
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Трамп внезапно посетил свадьбу, которая проводилась на территории его гольф-клуба 

ТАСС 2 июля 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп нанес неожиданный визит на свадебную церемонию, которая проводилась на территории его гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом сообщил в воскресенье портал TMZ со ссылкой на гостей торжества.
Событие произошло в пятницу, когда в гольф-клубе проходило бракосочетание. Портал выложил видеозапись, на которой американский лидер без предупреждения появляется на свадьбе. Президент пожал руки присутствующим и сделал с гостями несколько фотоснимков. "Позаботьтесь о них", — сказал он в сторону толпы и продолжил фотографироваться. Перед уходом он пожелал молодоженам счастья и поцеловал невесту в щеку.
Это уже не первый раз, когда глава Белого дома наносит такие неожиданные визиты. В июне прошлого года он точно так же посетил свадебную церемонию в своем гольф-клубе в Бедминстере.
Ранее газета The New York Times сообщила, что среди желающих провести церемонию бракосочетания в гольф-клубе распространяются брошюры с предупреждением о возможном появлении американского лидера. "Если президент находится здесь (в гольф-клубе) во время торжества, он, вероятно, заглянет к вам, чтобы поздравить счастливую пару. Он может сделать с вами несколько фотографий, но мы просим вас и ваших гостей уважать его время и личную жизнь", — приводит издание выдержку из буклета. Однако впоследствии было принято решение отказаться от таких брошюр.
Трамп владеет гольф-клубами в США, Шотландии, Ирландии, ОАЭ и Индонезии, но чаще всего его можно увидеть на гольфовых полях в Палм-Бич, Бедминстере и пригороде столицы — Потомак-Фолс (штат Вирджиния). Критики Трампа и эксперты по вопросам этики считают, что президент, посещая так часто свои гольф-клубы, что каждый раз широко освещается прессой, по сути, занимается их рекламой.
Газета USA Today сообщала, что члены гольф-клубов главы государства платят вступительный взнос, который может превышать $100 тыс., и дополнительно еще тысячи долларов в качестве ежегодных взносов. Доход принадлежащих Трампу только в США клубов составил в 2015-2016 годы примерно $600 млн
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Комментарии4  Ещё 11 источников 
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