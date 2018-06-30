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Лондон борется с переизбытком туристов
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Лондон борется с переизбытком туристов оригинальным способом 

РИА Новости 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Городской совет по туризму города принял решение разгрузить центр от туристов при помощи специально созданной игры Play London With Mr. Bean, сообщает Skift.
Игрок должен посещать достопримечательности за пределами Лондона, проходить разные уровни заданий — зарабатывать очки, которые можно обменять на скидки.
"Play London With Mr. Bean предназначена для тех, кто находится в Лондоне в течение нескольких дней и успевает посетить много достопримечательностей. Чтобы люди не заканчивали играть, мы планируем продолжать добавлять новые уровни, аттракционы и предложения", — сказали в компании, которая разрабатывала игру.
Также создатели приложения заявили, что планируют довести свой продукт и до других мировых столиц, испытывающих трудности от чрезмерного количества туристов.
На данный момент, игру скачали более шестисот тысяч раз.
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