Лондон избавился от улик по делу Скрипалей 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает, что Великобритания попыталась скрыть улики по делу с отправлением Скрипалей, он также отметил, что Лондон извлек политическую выгоду из этой истории. Об этом глава российского МИД заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4, сообщает РИА Новости.
Лавров также подчеркнул, что консульский доступ к гражданину РФ России так и не предоставили, а в ответ на предложение о совместном расследовании инцидента прозвучало заявление, что британские власти готовы обсуждать лишь одно:
«Приказал ли Путин сделать это или же он утратил контроль над теми, кто это совершил».
Глава российского МИД также отметил, что Скрипали и полицейский, который первым прибыл на место происшествия, «чудесным образом» поправились.
По мнению Лаврова, «снос дома Скрипалей, снос дома полицейского», о котором идет речь, «выглядит как последовательное физическое уничтожение улик». Он также находит «странным» решение убрать скамейку, где сидели Скрипали, с места отравления.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Они были госпитализированы в бессознательном состоянии. По версии британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и к этому причастна Россия.