Лондон избавился от улик по делу Скрипалей

Лавров также подчеркнул, что консульский доступ к гражданину РФ России так и не предоставили, а в ответ на предложение о совместном расследовании инцидента прозвучало заявление, что британские власти готовы обсуждать лишь одно:

«Приказал ли Путин сделать это или же он утратил контроль над теми, кто это совершил».

Глава российского МИД также отметил, что Скрипали и полицейский, который первым прибыл на место происшествия, «чудесным образом» поправились.

По мнению Лаврова, «снос дома Скрипалей, снос дома полицейского», о котором идет речь, «выглядит как последовательное физическое уничтожение улик». Он также находит «странным» решение убрать скамейку, где сидели Скрипали, с места отравления.