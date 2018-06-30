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Россия зафиксировала девять нарушений в Сирии
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Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии 

РИА Новости 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не выявила, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — шесть, Латакия — три. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.
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