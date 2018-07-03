В Финляндии появился остров только для женщин

На скандальный финский остров, открытый только для женщин, начали прибывать первые посетители

Остров для отдыха «СуперШи» (SuperShe, «СуперОна») у многих вызывал неоднозначную реакцию еще до того, как 23 июня на него приехали первые туристы. Однако благодаря вниманию международных СМИ финский город Расеборг прославился на весь мир.

Как сообщается на странице предприятия в социальной сети «Фейсбук», первые женщины, гостившие на острове, занимались йогой под открытым небом и пили модный смузи.

Авторство необычного концепта острова «СуперШи» принадлежит американскому предпринимателю Кристине Рот (Kristina Roth). Сеть «СуперШи» работает в разных точках мира — а теперь и в Финляндии

На интернет-странице предприятия «СуперШи» сообщается, что на финском острове можно заняться йогой, духовными практиками, медитацией, гулять на открытом воздухе, посещать занятия по кулинарии. Остров площадью пять гектаров входит в состав архипелага Таммисаари.

Рот не захотела дать финской телерадиокомпании «Юле» (Yle) свой комментарий в связи с открытием острова для отдыхающих.

«Уникальная область»

В Расеборге к иностранному предпринимателю относятся очень хорошо. Руководитель туристического центра в Расеборге Вилле Вуорелма (Ville Vuorelma) считает, что благодаря вниманию СМИ к этому предприятию о Расеборге стали говорить больше — как в Финляндии, так и за рубежом.

Как сообщает Вуорелма, Рот влюбилась в архипелаг в прошлом году, когда гостила в этом регионе. Рот рассказала, что узнала о Расеборге от своего друга.

У финской островной идиллии большой потенциал в сфере туризма.

«Это действительно уникальный регион. Мы, будучи финнами, привыкли к такой природе, но иностранцам это место кажется очень необычным. Ведь в архипелаг входит 40 тысяч островов», — сообщает Вуорелма.

Вуорелма говорит, что встречался с Рот. Развитая сфера туризма в Расеборге помогла предпринимателю найти местных партнеров для сотрудничества.

«То, что остров сейчас открыт для отдыхающих, никак не сказалось на буднях Расеборга. Одна из причин этого, возможно, заключается в том, что на остров прибывают довольно маленькие группы», — говорит Вуорелма.

По его словам, образ финской островной идиллии популярен в первую очередь среди иностранцев.

«Я знаю, что остров интересует многих людей по всему миру. Уже образовалась длинная очередь из желающих попасть сюда. Вероятно, финны тоже интересуются островом, но иностранцев больше».

Запрет на въезд вызывает критику объединения, отстаивающего равноправие мужчин

Идею Рот создать остров для отдыха женщин активно освещали в феврале. Эта идея пришлась по вкусу не всем, и Рот рассказывала, что она получила в свой адрес очень много критики от мужчин.

Например, организация «Миестен таса-арво рю» (Miesten tasa-arvo ry) считает притеснением создание острова для отдыха, доступ на который открыт только для женщин.

«Ведь мы в Финляндии никогда бы не одобрили открытие центра отдыха с принципом обслуживания «только для белых"», — заявляет объединение в своем пресс-релизе.

Уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Юкка Маарианваара (Jukka Maarianvaara) тем не менее придерживается иного мнения.

В середине июня он сделал заявление, согласно которому «СуперШи» не нарушает закон о равноправии. Его мнение основывается на пояснении, данном предпринимателем: число различных помещений, таких как сауна и раздевалки, на острове ограничено, и одновременное прибытие на остров мужчин и женщин может быть довольно проблематичным.

Предприниматель также хочет, чтобы женщины разных культур и религиозных взглядов могли вместе принимать участие в различных мероприятиях, проводимых на острове. Это не было бы возможным, если бы на острове присутствовали мужчины.

Как правило, предприятие не может выбирать своих клиентов по половому признаку, но в отношении «СуперШи» уполномоченный по вопросам равноправия посчитал, что ограничение концепта только для клиентов-женщин вполне обосновано.

Руководитель туристического центра Расеборга Вилле Вуорелма считает, что для региона этот концепт не представляет проблем: решению уполномоченного по вопросам равноправия доверяют.

Yle, Финляндия