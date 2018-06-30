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Трамп довел посла в Эстонии до отставки
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FP: посол США в Эстонии подал в отставку из-за недовольства Трампом 

РИА Новости 30 июня 2018
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший подал в отставку из-за недовольства высказываниями и политикой президента США Дональда Трампа в отношении стран-союзниц США, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на сообщение дипломата в Facebook.
Согласно изданию, посол дал возможность на просмотр сообщения только для его друзей в соцсети, однако издание смогло получить к нему доступ.
"Для президента говорить, что ЕС "был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО также плоха, как НАФТА", не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить", — цитирует издание сообщение Мелвилла.
Он добавил, что последним его рабочим днем будет 29 июля, несмотря на то что американской администрации только предстоит найти для него замену.
Джеймс Д. Мелвилл работал дипломатом около 33 лет и с 2015 года занимал должность посла в Эстонии. В качестве дипломата Мелвилл успел застать шесть президентов США и 11 госсекретарей.
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