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Женщинам КНДР затянули «социалистический ремень»
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Ким Чен Ын отчитал женщин за антисоциалистический вид и поведение 

Lenta.ru 30 июня 2018
Фото: Wong Maye-E / AP
Для северокорейских женщин были обозначены границы социалистического вида и поведения. Об этом сообщает UPI.
Источник в провинции Янгандо сообщил, что северокорейские власти обсуждали накануне саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа укрепление социалистической идеологии во внешнем виде и поведении женщин.
«Основное послание состояло в том, чтобы затянуть "социалистический ремень" и противостоять идеологии империализма», — приводит слова источника издание.
В список антисоциалистических вещей попали мини-юбки, чулки с сетчатым или цветочным узором, а также вещи с надписями на английском языке. При обнаружении запрещенных вещей полицейские уполномочены изъять их, нарушителям грозит штраф.
Ким Чен Ын решил бороться и с негативным влиянием кей-попа. Танцы в стиле кей-поп объявлены «эротическими» и непристойными. Антисоциалистическими назвали также просмотр фильмов и телевизионных шоу, прослушивание музыки, созданных в Южной Корее.
С начала 2018 года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. В феврале представители КНДР приняли участие в Олимпиаде, прошедшей в Южной Корее. В марте Пхеньян посетила делегация с Юга. Стороны обсуждали вопросы улучшения отношений, обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове. На 27 апреля намечен саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне.
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