Женщинам КНДР затянули «социалистический ремень»

Ким Чен Ын отчитал женщин за антисоциалистический вид и поведение

Для северокорейских женщин были обозначены границы социалистического вида и поведения. Об этом сообщает UPI.

«Основное послание состояло в том, чтобы затянуть "социалистический ремень" и противостоять идеологии империализма», — приводит слова источника издание.

В список антисоциалистических вещей попали мини-юбки, чулки с сетчатым или цветочным узором, а также вещи с надписями на английском языке. При обнаружении запрещенных вещей полицейские уполномочены изъять их, нарушителям грозит штраф.

Ким Чен Ын решил бороться и с негативным влиянием кей-попа. Танцы в стиле кей-поп объявлены «эротическими» и непристойными. Антисоциалистическими назвали также просмотр фильмов и телевизионных шоу, прослушивание музыки, созданных в Южной Корее