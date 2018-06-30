Франция нашла развлечение для нудистов

Парк развлечений для французских нудистов откроется в эти выходные, 1 июля, за пределами Парижа. Об этом сообщает Fox News.

В распоряжении нудистов окажется весь парк аттракционов, в том числе батуты и мини-поле для гольфа. Однако посещение некоторых аттракционов возможно только в шортах или нижнем белье в целях безопасности, отмечено в брошюре.

«Мы раньше думали, что лучше не показывать себя слишком много. Но политика, которая проводится мэром Парижа с социалистическими взглядами Анн Идальго (Anne Hidalgo), доказывает, что времена изменились», — заявил глава парижской группы нудистов Седрик Амато (Cedric Amato).

Он оценил количество нудистов в регионе в 88 тысяч человек. По данным AFP, ежегодно во Францию приезжает около четырех миллионов любителей нудистского отдыха.

Франция не раз заявляла о себе как о главной стране, привлекающих нудистов-путешественников. В сентябре 2017 года на главном пляже Парижа в Венсенском лесу открылась зона для любителей отдыхать обнаженными. За последний год французские нудисты также занимались йогой в парке, посетили музей «Palais de Tokyo» в Париже, открыли ресторан и устроили комедийное мероприятие в формате стенд-апа.