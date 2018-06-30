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Комик разыграл Трампа
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Пранкер разыграл Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Американский комик и радиоведущий Джон Мелендес заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, представившись сенатором США Робертом Менендесом.
Мелендес разместил в своем интернет-подкасте аудиозапись, на которой слышно, как он, притворяясь Менендесом, дозванивается в Белый дом, утверждая, что ему нужно поговорить с главой государства об одном из законопроектов, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Комик говорил с несколькими операторами и представителями администрации США, в итоге ему заявили, что Трамп вскоре перезвонит. Как рассказал Мелендес, через некоторое время с ним связался зять и советник Трампа Джаред Кушнер, который соединил комика с президентом страны. В это время Трамп был на борту самолета.
Трамп, судя по записи, поверил, что разговаривает с сенатором. Он обсудил с «Менендесом» вопросы иммиграции и работу Верховного суда США.
Подлинность записи не подтверждена, администрация США отказалась комментировать сообщения о розыгрыше.
Мелендес отметил, что с Трампом он связался за пару часов. Комик считает, что продемонстрировал, насколько «легко проникнуть» в Белый дом. По словам Мелендеса, беседа прошла в среду. Он удивился, что СМИ США так долго не замечали опубликованную им аудиозапись.
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