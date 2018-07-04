Штыки друзей, или Почему Приднестровье не отпускает войска РФ

Штыки друзей

В конце июня российских военных «попросили на выход» из Приднестровья. Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом вывести российские войска с этой территории. Для руководства, как и для населения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), это стало плохой новостью. Непризнанное государство, осколок Советского Союза, уже четверть века выживает в состоянии экономической блокады и политической обструкции недружественных соседей, а российские войска здесь воспринимают как единственную гарантию безопасности. «Лента.ру» попросила своего корреспондента в Тирасполе рассказать, как живет непризнанное государство под сенью дружеских штыков, чего ждут и чего боятся его граждане.

Евреев собирались топить в Днестре

Четверть века Россия проводит миротворческую миссию в Приднестровье — республике, борющейся за свою независимость. Российский солдат уже давно стал для местных жителей своим — он олицетворяет мир и покой на этой южной исконно русской земле.

Нашу любовь ко всему русскому в соседней Молдове не разделяют. Там уже давно у власти западники и румынисты, готовые хоть завтра променять свою государственную идентичность на «унию» с Румынией и «светлое» будущее в составе Евросоюза . А российское присутствие в регионе (Молдова считает Приднестровье своей территорией) уж очень мешает этим планам.

Канада, Украина. Со своей антироссийской политикой Кишинев дошел до ООН , вынеся на рассмотрение проект резолюции «Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова». Война российскому солдату была объявлена 22 июня на площадке Генеральной Ассамблеи. Союзниками Молдовы в этом деле стали 64 страны — почти вся Европа, США Великобритания , страны Прибалтики, Азербайджан , Румыния, Грузия

И хотя против резолюции выступили 15 стран, а в лагерь воздержавшихся и вовсе ушла половина голосовавших — 83 государства, документ был одобрен. И хотя это лишь выражение мнения, а не призыв к действию, такие решения всегда вызывают тревогу.

Чтобы понять, какие чувства испытывают приднестровцы, когда кто-то начинает решать за них их судьбу, стоит совершить небольшой исторический экскурс. Начало 90-х годов для миллионов советских граждан стало маленьким концом света. Общий дом был разрушен, и 15 союзных республик из родственников превратились в соседей. Начала самостоятельную жизнь и Молдавская ССР, которая была искусственно слеплена в 1940 году из двух самостоятельных субъектов — Бессарабии (Молдовы) и Приднестровья (Молдавская АССР).

Не дожидаясь юридического распада СССР, молдавские власти заявили о желании интегрироваться в пространство Румынии. Без всяких консультаций с народом был принят закон, запрещающий публичное использование любых языков, кроме молдавского (румынского), была назначена государственная символика, похожая на румынскую. Русские, как, впрочем, и другие представители нетитульной нации, вмиг стали на своей родине чужими. Молдаване-румынисты называли русскоговорящих оккупантами и грозились отправить с вещами в Россию, а евреев, по старой традиции, собирались топить в Днестре.

Тирасполь никогда не был молдавским, здесь еще со времен Великой Отечественной помнили зверства румын, воевавших на стороне Гитлера. Повторения тех событий никто не хотел, поэтому власти решили, что единственным способом сохранить и обеспечить права всех граждан, вне зависимости от национальности, будет создание своего государства. Местные жители поддержали это решение на референдуме.

Новое государство появилось 2 сентября 1990 года. От Советского Союза республике достались десятки фабрик и заводов — на территории ПМР размещалось 40 процентов всего промышленного потенциала советской Молдавии. Кишиневу происходящее решительно не нравилось, но мирный путь возвращения Приднестровья был невозможен — в тех условиях молодое государство не согласилось бы на присоединение.

Первые попытки подчинить Приднестровье вооруженным путем были предприняты молдавскими националистами осенью 1990 года со стороны Дубоссар, а в июне 1992 года, когда в городах ПМР проходили выпускные балы, соседи напала на приграничный город Бендеры. Защитники Приднестровья дали достойный отпор. Каждый день война уносила десятки жизней, десятки тысяч приднестровцев стали беженцами.

Остановить войну оказалось под силу только российским миротворцам. Первым в этой роли выступил горячо любимый в Приднестровье генерал Александр Лебедь , который начал переговоры о прекращении огня. 29 июля 1992 года на Тираспольском аэродроме высадились первые российские миротворческие силы — десантники Псковской и Тульской дивизий. В этот же день миротворцы прибыли в Дубоссары, а на следующий день вошли в Бендеры.

Очевидцы тех событий утверждают, что день, когда российские миротворцы пришли на приднестровскую землю, они не забудут никогда. Их встречали букетами цветов — подобно тому, как полвека назад встречали бойцов Красной армии.

Живем скромно, но достойно

Миротворцы остановили боевые действия, но конфликт между Приднестровьем и Молдовой не исчерпан по сей день. Уже долгое время он остается «замороженным», а основная форма общения руководства Тирасполя и Кишинева — переговоры на уровне формата «1+1» и «5+2» (Молдова и Приднестровье — стороны конфликта; Россия, Украина, ОБСЕ — посредники; плюс Евросоюз и США — наблюдатели).

Садясь за стол переговоров, Молдова продолжает верить в то, что ей удастся сначала присоединить ПМР, а затем построить общее государство с Румынией. В этом Кишинев поддерживают и Вашингтон, и Бухарест

Но за 27 лет молодая республика только окрепла: у нее есть все атрибуты государственности, свой парламент, правительство, бюджет и валюта. Кстати, Приднестровье стало первой страной, запустившей в обращение композитные монеты. Их обладателями теперь стремятся стать тысячи зарубежных нумизматов, выискивая предложения в интернет-магазинах. Стоят они там совсем недешево и, наверное, если бы государство напрямую занялось их продажей, республика стала бы богаче на пару миллионов долларов. Денег никогда не бывает много, особенно для непризнанной республики.

Живет сегодня Приднестровье скромно, но достойно. Чистые цветущие улицы, асфальтированные дороги, пусть местами и разбитые. В крупных городах практически на каждом шагу открыты аптеки и обменники. Продуктовых магазинчиков тоже немало, но местные жители чаще посещают супермаркеты местного монополиста «Шериф» — только в Тирасполе их не меньше десятка.

Цены в наших магазинах многие называют «московскими», хотя зарплаты в разы ниже. Зато радуют цены на товары местного производства: каждое утро на прилавках качественная молочная продукция, свежайшие мясо и колбасы, горячий хлеб. Качественный текстиль, ароматные вина и коньяки бренда «Квинт» давно стали визитной карточкой Тирасполя, а обилие недорогих сезонных овощей, фруктов и ягод, которыми переполнены рынки, и вовсе вводит в эйфорию гостей республики. Приднестровские яблоки и виноград в свое время отправляли по всему Союзу.

Сельское хозяйство сегодня развивается очень активно. На расширение производства собственники агрофирм могут взять кредит под низкий процент. Есть господдержка и промышленным предприятиям, в основном в виде снижения налоговых ставок или тарифов на энергоносители. При этом с работой в Приднестровье сегодня нелегко — многие жители вынуждены выезжать на заработки. Большая часть наших соотечественников трудится в России (более 200 тысяч граждан Приднестровья имеют и гражданство РФ).

Из-за невысоких шансов получить достойную работу на родине самые успешные выпускники приднестровских школ уезжают в российские вузы. Для них ежегодно выделяются квоты. Влиться в студенческую среду нашим ребятам несложно, так как в ПМР обучение ведется по российским образовательным стандартам.

С последующим присоединением

Россия плотно вошла в жизнь приднестровцев, и не только в сфере образования. Законы в ПМР адаптированы под российские, на административных зданиях наравне с приднестровским флагом развевается и российский. В 2006 году в Приднестровье даже проводился референдум, на котором народ практически единогласно высказался за независимость ПМР с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. С тех пор стратегический курс развития республики не изменился — так сказать, и душой, и «телом» Приднестровье тянется к Великой России.

Политическая жизнь в республике идет стабильно и размеренно и закипает только в период выборов. В отличие от соседних Молдовы и Украины, в ПМР практически нет оппозиционных сил. Да и те, что есть, себя основательно дискредитировали: руководство выступавшей в этой роли Коммунистической партии Приднестровья стало бегать на поклон к президенту Молдовы. В народе это называют предательством.

А вот внешняя политика бурлит по всем фронтам: то Украина устроит экономическую и транспортную блокаду, то Молдова введет ограничения и заставит приднестровских предпринимателей в обязательном порядке регистрироваться в Кишиневе и платить налоги в молдавский бюджет. Стараются не проехать мимо и европейские послы, по привычке проводя двойную дипломатию. На встречах с политиками Молдовы критикуют Тирасполь и обещают поддержку Кишиневу, а в Тирасполе заявляют диаметрально противоположное.

Оно и понятно: политическое руководство Молдовы давно работает в связке с Румынией и США, которые всячески поддерживают его в территориальных притязаниях на Приднестровье. Вот и на днях спикер молдавского парламента улетел в Вашингтон, а там взял да и ляпнул, что, мол, хотим побыстрее решить вопрос с Тирасполем, но российские военнослужащие мешают это реализовать.