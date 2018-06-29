Инвалидность ради пенсии и другие события дня

Главные события пятницы

Москва отреагировала на продление санкций ЕС

Москва сожалеет в связи с решением ЕС продлить антироссийские санкции. Об этом заявил в беседе с ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения телеканала CNN о том, что президент США Дональд Трамп намерен заключить с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Хельсинки сделку по Сирии.

Названа средняя зарплата москвичей

В апреле 2018 года средняя зарплата москвичей составила 89 тысяч 318 рублей, увеличившись по сравнению с апрелем 2017-го на 12,4 процента.

Националисты с Украины «присвоили» земли России

Опубликовано видео похищения дочери звезды "Голоса"

Россияне начали покупать инвалидность ради пенсии

Блогер Александра Баязитова рассказала о незаконном «лайфхаке» , который россияне используют, чтобы выйти на пенсию раньше срока.

Перехвачен приказ о запуске термоядерных ракет

Американские радиолюбители подслушали приказ военных о запуске термоядерных ракет, сообщает The Drive.

Названы плюсы от повышения НДС

Увеличение НДС до 20% массово не окажет негативного воздействия на промышленность, мотивирует предприятия экспортировать, при этом Минпромторг готов поддержать предприятия при возникновении чувствительных ситуаций для бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ

Тренерский штаб сборной Испании определился, кто будет бить послематчевые пенальти в ворота России , если до них дойдет дело. Испанская спортивная газета As опубликовала список игроков, которых выбрал главный тренер испанцев Фернандо Йерро.

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