Инвалидность ради пенсии и другие события дня

Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Москва сожалеет в связи с решением ЕС продлить антироссийские санкции. Об этом заявил в беседе с ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения телеканала CNN о том, что президент США Дональд Трамп намерен заключить с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Хельсинки сделку по Сирии.
Названа средняя зарплата москвичей
В апреле 2018 года средняя зарплата москвичей составила 89 тысяч 318 рублей, увеличившись по сравнению с апрелем 2017-го на 12,4 процента.
Националисты с Украины «присвоили» земли России
100 лет назад Украина была в 1,6 раза больше, заявил местному каналу «112» бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок.
Опубликовано видео похищения дочери звезды "Голоса"
Бывший муж участницы шоу «Голос» Светланы Феодуловой пытался украсть их общую дочь, сообщает Пятый канал.
Россияне начали покупать инвалидность ради пенсии
Блогер Александра Баязитова рассказала о незаконном «лайфхаке», который россияне используют, чтобы выйти на пенсию раньше срока.
Перехвачен приказ о запуске термоядерных ракет
Американские радиолюбители подслушали приказ военных о запуске термоядерных ракет, сообщает The Drive.
Названы плюсы от повышения НДС
Увеличение НДС до 20% массово не окажет негативного воздействия на промышленность, мотивирует предприятия экспортировать, при этом Минпромторг готов поддержать предприятия при возникновении чувствительных ситуаций для бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Тренерский штаб сборной Испании определился, кто будет бить послематчевые пенальти в ворота России, если до них дойдет дело. Испанская спортивная газета As опубликовала список игроков, которых выбрал главный тренер испанцев Фернандо Йерро.
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
В отношении бизнесмена Сергея Лебедева, насмерть сбившего в Туапсе на «зебре» женщину на глазах у ее семьи, все-таки возбудили уголовное дело.