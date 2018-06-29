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ЕС задумался о военном союзе без США
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ЕС задумался о собственном военном союзе без США 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Reuters
Незадолго до саммита НАТО, который состоится в Брюсселе 11 июля, девять стран ЕС под предводительством Франции и Германии, выступили с инициативой создать собственные военные подразделения быстрого реагирования для обороны. Об этом сообщает Focus-online.
Как отмечает издание, Берлин и Париж «решили дать отпор американскому лидеру Дональду Трампу», поскольку полагаться на США при этом президенте уже нельзя.
Цель новой инициативы создать более тесное сотрудничество между генеральными штабами, чтобы таким образом обеспечить более быстрое военное реагирование в кризисных ситуациях. «Новый союз делает ставку на надежность партнеров», — сообщается в статье.
Отмечается, что Великобритания после Brexit также будет участвовать в этой военной инициативе. Ранее Лондон выступал против европейской интеграции в политике безопасности за пределами НАТО.
Несмотря на призыв Вашингтона повысить расходы на оборону до двух процентов ВВП, Германия пока не торопится это сделать. «Нельзя в этой связи исключать скандального развития событий», — отмечает издание.
Еще несколько месяцев назад госсекретарь США на встрече министров иностранных дел НАТО заявил о том, что «американский президент хочет наконец увидеть цифры».
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