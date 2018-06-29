Талибы отвоевали российское подсолнечное масло

Члены движения «Талибан» (запрещено в России) распространили новое фото трофеев, захваченных в результате боев с правительственными силами. Среди них оказалось подсолнечное масло «Донской янтарь» российского производства. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке

По его информации, в руках боевиков в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана у пакистанской границы, оказались автоматы Калашникова и боеприпасы. На снимке также видны пять пятилитровых бутылок масла.

Под данным портала ru-stat.com, собирающего статистику внешней торговли России, товары из категории «жиры и масла животного или растительного происхождения» занимают второе место в экспорте в Афганистан — 17 процентов. Так, за период с марта 2016-го по март 2017 года в страну было поставлено почти 44 тысячи тонн продукции на 40 миллионов долларов.