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Талибы отвоевали российское подсолнечное масло
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Талибы отвоевали российское подсолнечное масло 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Telegram-канал Directorate 4
Члены движения «Талибан» (запрещено в России) распространили новое фото трофеев, захваченных в результате боев с правительственными силами. Среди них оказалось подсолнечное масло «Донской янтарь» российского производства. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке
По его информации, в руках боевиков в провинции Нангархар, расположенной на востоке Афганистана у пакистанской границы, оказались автоматы Калашникова и боеприпасы. На снимке также видны пять пятилитровых бутылок масла.
Под данным портала ru-stat.com, собирающего статистику внешней торговли России, товары из категории «жиры и масла животного или растительного происхождения» занимают второе место в экспорте в Афганистан — 17 процентов. Так, за период с марта 2016-го по март 2017 года в страну было поставлено почти 44 тысячи тонн продукции на 40 миллионов долларов.
«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и афганское правительство ищут способы достичь политического компромисса, однако столкновения между ними продолжаются.
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