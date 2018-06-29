ЕС призвал РФ «признать ответственность» за крушение МН17

ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения MH17

Евросоюз призвал Россию в полной мере сотрудничать по расследованию крушения Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе

«Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17. Он призывает Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины, справедливости и подотчетности», — отмечается в документе.

24 мая международные следователи заявили, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, сбили малайзийский Boeing, якобы принадлежал российским ВС.