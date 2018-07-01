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КНДР не намерена полностью отказываться от ядерного оружия
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СМИ: В КНДР не намерены полностью отказываться от ядерного оружия 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Власти Северной Кореи не намерены полностью отказываться от ядреного арсенала и ищут способы скрыть наличие на территории страны ряда вооружений. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
По данным собеседников издания, после саммита глав двух государств — президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына — в Сингапуре, стало известно, что в Пхеньяне не намерены полностью реализовать договорённость о денуклеаризации.
Также отмечается, что сотрудники Разведывательного управления министерства обороны США пришли к выводу о том, что в КНДР ищут любые способы скрыть в том числе количество ядерных боеголовок и ракет.
RT на русском: последние новости
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