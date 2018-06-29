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США и Япония требуют полного разоружения КНДР
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США и Япония требуют от КНДР ликвидации всех видов оружия массового уничтожения 

ТАСС 29 июня 2018
Фото: AP Photo/Yong Teck Lim
США и Япония будут добиваться от КНДР ликвидации всех видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов. Об этом заявил в пятницу министр обороны Японии Ицунори Онодэра на пресс-конференции после переговоров со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.
"Мы разделяем мнение о том, что Северная Корея должна ликвидировать все виды средств массового уничтожения: ядерные, биологические и химические, — сказал министр. — Уничтожены должны быть также баллистические ракеты всех типов".
Министр обороны США подтвердил такую позицию.
"Мы решительно выступаем, — отметил Мэттис, — за полную ликвидацию средств массового уничтожения и баллистических ракет Северной Кореи в проверяемой и необратимой форме".
Глава Пентагона повторил, что США и Южная Корея отменяют намеченные на июль и август учения морской пехоты и крупномасштабные маневры Ulchi Freedom Guardian в интересах создания благоприятной для диалога с Пхеньяном атмосферы.
"Тем самым мы поможем нашим дипломатам успешно вести переговоры в направлении мирного решения проблем Корейского полуострова, — сказал министр. — В то же время мы будем укреплять военное сотрудничество с союзниками, чтобы диалог с Северной Кореей велся с сильных позиций".
Мэттис также подчеркнул важность неукоснительного выполнения санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.
Кроме того, министры обороны Японии и США на пресс-конференции отметили, что военные учения двух стран будут проводиться без изменений. "Мы намерены укреплять наши силы сдерживания", — заявил в связи с этим Ицунори Онодэра. Глава Пентагона также подчеркнул, что США намерены полностью выполнять свои обязательства по обороне Японии, включая острова Сенкаку /Дяоюйдао/ в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.
Визитом в Японию Мэттис завершил свое турне по Восточной Азии, в ходе которого он посетил Китай и Южную Корею. Накануне в Сеуле министр заявил, что США, несмотря на развитие диалога с КНДР, сохранят свое военное присутствие в Южной Корее. Там размещены 28,5 тыс. американских солдат и офицеров.
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