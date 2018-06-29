США и Япония требуют полного разоружения КНДР

США и Япония требуют от КНДР ликвидации всех видов оружия массового уничтожения

США и Япония будут добиваться от КНДР ликвидации всех видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов. Об этом заявил в пятницу министр обороны Японии Ицунори Онодэра на пресс-конференции после переговоров со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом

"Мы разделяем мнение о том, что Северная Корея должна ликвидировать все виды средств массового уничтожения: ядерные, биологические и химические, — сказал министр. — Уничтожены должны быть также баллистические ракеты всех типов".

Министр обороны США подтвердил такую позицию.

"Мы решительно выступаем, — отметил Мэттис, — за полную ликвидацию средств массового уничтожения и баллистических ракет Северной Кореи в проверяемой и необратимой форме".

Глава Пентагона повторил, что США и Южная Корея отменяют намеченные на июль и август учения морской пехоты и крупномасштабные маневры Ulchi Freedom Guardian в интересах создания благоприятной для диалога с Пхеньяном атмосферы.

"Тем самым мы поможем нашим дипломатам успешно вести переговоры в направлении мирного решения проблем Корейского полуострова, — сказал министр. — В то же время мы будем укреплять военное сотрудничество с союзниками, чтобы диалог с Северной Кореей велся с сильных позиций".

Мэттис также подчеркнул важность неукоснительного выполнения санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

Кроме того, министры обороны Японии и США на пресс-конференции отметили, что военные учения двух стран будут проводиться без изменений. "Мы намерены укреплять наши силы сдерживания", — заявил в связи с этим Ицунори Онодэра. Глава Пентагона также подчеркнул, что США намерены полностью выполнять свои обязательства по обороне Японии, включая острова Сенкаку /Дяоюйдао/ в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.