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Мексика попросила помощи у ООН
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МИД Мексики попросит ООН вмешаться в ситуацию с детьми мигрантов в США 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Depositphotos
Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что глава внешнеполитического ведомства страны Луис Видегарай обратиться к руководству ООН с просьбой о вмешательстве в ситуацию с разделением детей мигрантов с семьями в США, передает РИА "Новости".
"В четверг в Нью-Йорке Видегарай проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом, на которой попросит о вмешательстве Объединенных Наций с целью не допустить разделения детей обоих полов с их родителями на границе вне зависимости от их миграционной ситуации", — говорится в коммюнике министерства.
Ранее сообщалось, что первая леди США Меланья Трамп прибыла в город Тусон в штате Аризона, откуда она отправится в центр содержания мексиканских детей-мигрантов.
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