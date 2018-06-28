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МИД ФРГ озабочен ситуацией на юго-западе Сирии
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МИД ФРГ озабочен ситуацией на юго-западе Сирии 

РИА Новости 28 июня 2018
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МИД ФРГ с большой озабоченностью наблюдает за ситуацией на юго-западе Сирии, призывает все стороны конфликта к соблюдению международного права.
Ранее стало известно, что около тысячи человек, включая боевиков, сдались сирийской армии и спецслужбам в трех поселениях в провинции Дераа. Источник в сирийской армии также сообщал РИА Новости об освобождении города Эль-Хирак и ряда населенных пунктов в этой провинции.
"С большой озабоченностью мы следим за последними атаками сирийского режима и его союзников на юго-западе Сирии", — говорится в заявлении ведомства, которое распространено в четверг.
"Мы осуждаем атаки на медицинские заведения самым решительным образом, призывает все стороны конфликта к соблюдению международного права. Дальнейшая военная конфронтация может иметь непредсказуемые последствия. Людям в Дераа грозят катастрофические гуманитарные последствия. Мы призываем режим и его союзников с уважением относиться к статусу зоны деэскалации на юго-западе. Прежде всего Россия, создав зоны деэскалации, несет особую ответственность. Боевые действия должны быть немедленно прекращены, гуманитарный доступ должен быть обеспечен ко всем затронутым конфликтом людям", — говорится в заявлении.
С точки зрения германского внешнеполитического ведомства, общее положение демонстрирует вновь крайнюю необходимость в прогрессе в области политического решения конфликта.
Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии, параллельно военной операции против "Джебхат ан-Нусры"*, которая свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.
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