Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня

Путин разрешил блокировать карты россиян
Банковские карты россиян разрешили блокировать без их согласия, свидетельствуют данные на официальном портале правовой информации.
Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты
Видео инцидента с немецким фрегатом «Саксония» появилось в Сети. 21 июня корабль едва не взорвался во время проведения боевых стрельб. Об этом пишет Naval Today.
Названа дата встречи Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля, сообщила пресс-служба Кремля.
С Керимова сняли все обвинения
Французская полиция сняла с российского сенатора Сулеймана Керимова все обвинения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Оскорбивший россиянок журналист оправдался за «шлюх»
Стыдящийся россиянок писатель Платон Беседин заявил в интервью порталу Life, что был неправильно понят.
"Белые каски" хотят подставить Россию
Организация «Белые каски» может готовить провокацию в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы российского Центра по примирению враждующих сторон.
Похороны Дементьева обернулись скандалом
Поэта Андрея Дементьева похоронят 29 июня на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Ритуал».
Тарифы ЖКХ поднимут с 1 июля
Санкт-Петербург и Якутия станут «лидерами» по росту ЖКХ-расценок, сообщила «Российской газете» исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ».
Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД
России «придется реагировать» на возобладание в США курса на «разрушение» договора о ликвидации ракет, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ.
На ЧМ установлен новый рекорд
Рекорд по количеству автоголов на чемпионатах мира по футболу установлен на турнире в России.
Номер телефона приравняют к паспорту
Россияне смогут подтверждать свою личность номером мобильного телефона, сообщили «Ведомостям» в некоммерческой организации «Цифровая экономика», которая разработала соответствующие поправки.
РФ предсказали климатическую катастрофу
Норвежские ученые из Института морских исследований обнаружили резкие изменения климата в северной части Баренцева моря, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Nature Climate Change.
Россиянки покажут сборной Англии бесплатный стриптиз
Стриптиз-клуб, расположенный рядом с отелем сборной Англии в Калининграде, предложил английским футболистам бесплатные услуги. Об этом сообщает Mirror.