Названа главная угроза существования США

Источником основной угрозы для США является не Россия, а Китай, считает американская The Washington Post.
Китай «украл» американские стратегические технологии, «милитаризировал один из важнейших морских путей в мире», а растущая оборонная промышленность страны превращает ее в военную силу, угрожающую существованию США, считает обозреватель американской газеты Тодд Вуд, передает РИА «Новости».
О том, что Китай подрывает статус США как мировой державы, американцы не узнают, так как, по словам Вуда, пресса пишет о «российском» деле, стремясь «удержать на плаву любой ценой» эту тему.
«Эти люди сейчас работают над демонизацией Москвы — не просто так, а чтобы уничтожить президента США Дональда Трампа», — считает Вуд.
Трамп, отмечает он, видит угрозу из Китая и стремится сблизиться с Россией.
Напомним, во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в сенате рассказал о разнице угроз, которые представляют Россия с Китаем для Запада.