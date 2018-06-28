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Названа главная угроза существования США
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Американские СМИ назвали страну, «угрожающую существованию США» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Источником основной угрозы для США является не Россия, а Китай, считает американская The Washington Post.
Китай «украл» американские стратегические технологии, «милитаризировал один из важнейших морских путей в мире», а растущая оборонная промышленность страны превращает ее в военную силу, угрожающую существованию США, считает обозреватель американской газеты Тодд Вуд, передает РИА «Новости».
О том, что Китай подрывает статус США как мировой державы, американцы не узнают, так как, по словам Вуда, пресса пишет о «российском» деле, стремясь «удержать на плаву любой ценой» эту тему.
«Эти люди сейчас работают над демонизацией Москвы — не просто так, а чтобы уничтожить президента США Дональда Трампа», — считает Вуд.
Трамп, отмечает он, видит угрозу из Китая и стремится сблизиться с Россией.
Напомним, во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в сенате рассказал о разнице угроз, которые представляют Россия с Китаем для Запада.
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Комментарии61  Ещё 2 источника 
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