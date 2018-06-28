Названа главная угроза существования США

Американские СМИ назвали страну, «угрожающую существованию США»

Китай «украл» американские стратегические технологии, «милитаризировал один из важнейших морских путей в мире», а растущая оборонная промышленность страны превращает ее в военную силу, угрожающую существованию США, считает обозреватель американской газеты Тодд Вуд, передает РИА «Новости»

О том, что Китай подрывает статус США как мировой державы, американцы не узнают, так как, по словам Вуда, пресса пишет о «российском» деле, стремясь «удержать на плаву любой ценой» эту тему.

«Эти люди сейчас работают над демонизацией Москвы — не просто так, а чтобы уничтожить президента США Дональда Трампа», — считает Вуд.

Трамп, отмечает он, видит угрозу из Китая и стремится сблизиться с Россией.