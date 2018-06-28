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Президент Финляндии захотел переговоров с Путиным
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Президент Финляндии заявил о намерении провести переговоры с Путиным и Трампом 

RT на русском 28 июня 2018
Фото: Reuters
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что планирует обсудить со своими российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ситуацию на Балтике и в Арктике.
Об этом информирует канцелярия лидера Финляндии.
«В ходе собственных бесед с президентами я намерен поднять вопросы о напряжённой ситуации в Балтийском море, а также о наших задачах в Арктике, в частности об общих усилиях по борьбе с выбросами чёрного углерода», — приводятся слова Ниинистё.
Он заявил, что повестка дня встречи Трампа и Путина будет определена в течение следующих двух недель. По словам Ниинистё, президенты «обязательно обсудят общие международные вопросы».
Также он выразил надежду, что в ходе встречи будут подняты вопросы разоружения и контроля над вооружениями.
«Даже небольшие шаги по снижению напряжённости были бы в интересах каждого», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп проведут встречу в Хельсинки 16 июля.
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