Ещё
В США хотят принять 51-ый штат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В конгресс США внесли проект о принятии 51-го штата 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
В конгресс США внесли законопроект о принятии Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов в качестве 51-ого штата. Об этом сообщает на сайте парламента.
Как отмечается, законопроект был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса США Дженнифер Гонсалес-Колон.
В прошлом году сообщалось, что жители ассоциированной с США Пуэрто-Рико на референдуме подавляющим большинством высказались за превращение страны в 51-й американский штат.
Как отмечалось, за полноценное вхождение в состав США высказались более 500 тыс. человек.
Газета.Ru: последние новости
Стала известна дата встречи Лаврова и советника Трампа Премьер Чехии: ЕС обсудит снятие санкций с России МИД Мексики попросит ООН вмешаться в ситуацию с детьми мигрантов в США
Комментарии39  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне без наличных: когда запретят кэш228
На спутнике Сатурна нашли следы жизни13
Боярский рассказал об интимной связи с иностранками31
Похороны Дементьева обернулись скандалом67
Названы самые негостеприимные города
Видео
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение