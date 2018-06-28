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В Раде «нашли способ» заставить РФ уважать Украину
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В Раде рассказали, как заставить Россию уважать Украину 

РИА Новости 2 часа назад
"Москва не считается с интересами Киева", а чтобы поменять ситуацию, Украине необходимо экономическое возрождение, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала "112 Украина".
Политик предложил поменять "тональность" переговоров с Россией и уйти от риторики угроз. Вместо этого, считает парламентарий, необходимо экономическое возрождение страны, которое, по его мнению, достижимо с помощью кредитов.
"Заведите сюда (на Украину. — Прим. ред.) два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет. Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то, действительно, если Россия не увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути. А не просто воевать — каждый день воюем-воюем, а в результате все хуже и хуже. Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться", — сказал Бондарь.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после того, как в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Россию обвинили во вмешательстве в конфликт в Донбассе, назвали "страной-оккупантом", однако Москва отвергает такие заявления и подчеркивает, что никаким образом не принимает участие во внутриукраинском конфликте.
Напряженность двусторонним отношениям добавило и воссоединение Крыма с Россией в ходе референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за присоединение к Российской Федерации. После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев неоднократно устраивал провокации в адрес Москвы.
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