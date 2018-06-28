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Чернокожего пожарного сочли преступником из-за обуви
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Чернокожего пожарного сочли преступником из-за обуви 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Mike Segar / Reuters
В городе Окленд американского штата Калифорния пожарного за работой сочли преступником из-за того, что он чернокожий. Об этом сообщает New York Post.
Кевин Мур (Kevin Moore) проводил инспекцию рядом с жилыми домами. Он был в униформе и со служебной рацией, а рядом была припаркована пожарная машина. Однако житель соседнего дома посчитал мужчину подозрительным и позвонил в полицию.
В тот же день другой мужчина записал Мура на видео и доложил полицейским о подозрительном человеке, когда тот проводил проверку возле его дома. Хозяин помещения попросил пожарного предъявить документы. После этого он их сфотографировал и сказал, что их необходимо заменить. «Этому удостоверению уже много лет. Оно само потемнело, а у меня довольно темный оттенок кожи, но меня там все равно можно разглядеть», — рассказал Мур.
По словам отправившего видеозапись в полицию, он посчитал пожарного потенциально опасным из-за того, что тот был обут в кеды. В пожарной службе пояснили, что это нормально для сотрудников, которые проводят плановые проверки.
«Было очевидно, что он работает, на нем и форма была, и служебная куртка. Очень жаль, что кто-то перепутал профессионала, готового пожертвовать жизнью ради спасения людей, с преступником», — сказал представитель пожарного отделения. Как пишет New York Post, в 2008-м году Мур был награжден за храбрость и героизм.
В апреле жительница Окленда вызвала полицию из-за семьи чернокожих, отдыхавшей рядом с озером. В Сан-Франциско в июне женщина пожаловалась полицейским на чернокожую восьмилетнюю девочку, которая продавала воду без специального разрешения.
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