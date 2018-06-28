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Американка переплыла на доске для серфинга с Кубы в США
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Американка стала первой женщиной в мире, переплывшей на доске для серфинга с Кубы в США 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: © Carol Tedesco/Florida Keys News Bureau via AP
Американке Виктории Берджесс удалось пересечь разделяющий Кубу и США Флоридский пролив, стоя на доске для серфинга и используя для передвижения весло. Об этом сообщил в среду майамский телеканал WPLG.
33-летняя Берджесс стала первой женщиной в мире, совершившей подобный заплыв. Дистанцию длиной 180 км она преодолела примерно за 27 часов. Спортсменка стартовала во вторник от яхт-клуба Marina Hemingway на западе Гаваны, а завершила путешествие в городе Ки-Уэст в штате Флорида. На протяжении всего пути для подстраховки ее сопровождала яхта со спасателями, на которой находился также ее молодой человек.
"Этот заплыв стал для меня испытанием на выносливость. Раньше я участвовала в гонках серферов между Гавайскими островами, однако они были не столь протяженными и утомительными", — рассказала Берджесс. По ее словам, наибольшую трудность во время путешествия представляли сильный ветер, течения и большие скопления водорослей, в которых запутывалась доска.
Спортсменка планировала использовать спутниковую навигационную систему, чтобы все желающие могли следить за ее передвижениями в реальном времени. Однако через несколько часов после начала заплыва Берджесс потеряла в море GPS-трекер.
В юности Берджесс увлекалась футболом, баскетболом, волейболом и водным поло, а затем стала заниматься серфингом. Некоторое время она работала в пожарной охране.
С Кубы в США на досках и вплавь
Первым человеком в мире, который пересек Флоридский пролив на доске для серфинга, стал в 2013 году американец Бен Фрайберг. Он преодолел дистанцию за 28 часов, также использовав для передвижения весло.
Добраться с Кубы в США вплавь практически невозможно из-за большого количества акул и сильных течений. Единственным человеком, которому удалось это сделать без специальной противоакульей клетки, стала пять лет назад американская пловчиха Дайана Найад.
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