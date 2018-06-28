Ещё
«Кошмар для Европы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Кошмар для Европы»: немецкие СМИ оценили возможную сделку Трампа и Путина 

РИА Новости 2 часа назад
Сделка между Россией и США в обход Европы может обернуться кошмарным сценарием для Европы и ослаблением НАТО, пишет немецкая газета Welt.
Издание сообщает, что результатом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа может стать согласие Вашингтона прекратить участие в военных учениях Североатлантического альянса на восточной границе НАТО. В ответ Москва могла бы отказаться от маневров на западе России.
По мнению газеты, такое решение США может ослабить военную организацию и "поставить под вопрос ее основополагающие принципы". Отмечается, что при этом наступательные возможности Москвы не изменятся, а среди европейских государств особенно недовольными окажутся Польша и прибалтийские страны, постоянно заявляющие о "российской угрозе".
Кроме того, издание утверждает, что если результатом переговоров двух лидеров станет послабление антироссийских санкций, то экономические ограничения придется снять и Европе.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Путина и Трампа в третьей стране. По его словам, президенты могут договориться о совместном заявлении, которое бы обозначило дальнейшие шаги стран в развитии отношений.
Последние новости
В России введут ограничения на максимальную сумму наличных средств Физики рассказали, для кого опасно МРТ А вас я попрошу остаться. Кому в России не грозит безработица
Комментарии55  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме656
Путин разрешил блокировать кредитки россиян97
США высказались о признании Крыма российским241
Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет356
Российский миллиардер создал космическое государство7
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
02:33
Джигурда объявил о миллионе голосов за «мэра Джигурду»
Шоу-бизнес
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение