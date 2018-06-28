«Кошмар для Европы»: немецкие СМИ оценили возможную сделку Трампа и Путина

Сделка между Россией США в обход Европы может обернуться кошмарным сценарием для Европы и ослаблением НАТО , пишет немецкая газета Welt.

Издание сообщает, что результатом встречи Владимира Путина Дональда Трампа может стать согласие Вашингтона прекратить участие в военных учениях Североатлантического альянса на восточной границе НАТО. В ответ Москва могла бы отказаться от маневров на западе России.

По мнению газеты, такое решение США может ослабить военную организацию и "поставить под вопрос ее основополагающие принципы". Отмечается, что при этом наступательные возможности Москвы не изменятся, а среди европейских государств особенно недовольными окажутся Польша и прибалтийские страны, постоянно заявляющие о "российской угрозе".

Кроме того, издание утверждает, что если результатом переговоров двух лидеров станет послабление антироссийских санкций, то экономические ограничения придется снять и Европе.