Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»

Украинские депутаты в прямом эфире обвинили друг друга в «сдаче Крыма»

Мосийчук заявил, что в воссоединении Крыма с Россией виноваты слабые украинские парламентарии, находившиеся у власти в 2014 году. При этом он вспомнил бывшего президента Украины Леонида Кучмы , который в 2003 году «защитил остров Тузлу от России».

В ответ Шуфрич заявил, что это именно он причастен к «защите Тузлы», в то время как Мосийчук виноват в потере Крыма.

«Я, Владимир, Юрий защитили Тузлу, а вы Крым — нет. Это, к сожалению, правда», — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

«Кто «вы»? Вы сидели тогда в парламенте, а я в тюрьме, куда меня посадил Янукович. Это вы как представитель власти виновны в сдаче Крыма», — ответил ему Мосийчук.