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Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
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Украинские депутаты в прямом эфире обвинили друг друга в «сдаче Крыма» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские парламентарии Игорь Мосийчук и Нестор Шуфрич поспорили в прямом эфире, обвиняя друг друга в «сдаче Крыма».
Мосийчук заявил, что в воссоединении Крыма с Россией виноваты слабые украинские парламентарии, находившиеся у власти в 2014 году. При этом он вспомнил бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который в 2003 году «защитил остров Тузлу от России».
В ответ Шуфрич заявил, что это именно он причастен к «защите Тузлы», в то время как Мосийчук виноват в потере Крыма.
«Я, Владимир, Юрий защитили Тузлу, а вы Крым — нет. Это, к сожалению, правда», — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.
«Кто «вы»? Вы сидели тогда в парламенте, а я в тюрьме, куда меня посадил Янукович. Это вы как представитель власти виновны в сдаче Крыма», — ответил ему Мосийчук.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может добровольно вернуть Киеву Крым по экономическим причинам или из-за международного давления. Хотя в Кремле не раз говорили, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
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