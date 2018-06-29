Лидеры ЕС договорились по мигрантам

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза достигли соглашения по миграционному кризису. Об этом по итогам почти 15-часовых переговоров на саммите в Брюсселе сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.
EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration. — Donald Tusk (@eucopresident) 29 июня 2018 г.
"Сделка по миграции достигнута", — заявил журналистам премьер Люксембурга.
Информацию о том, что участники саммита все-таки договорились, подтвердил и Глава Евросовета Дональд Туск. "Главы 28 стран договорились по заключениям саммита, включая миграцию", — написал он в своем Twitter.
Накануне в ходе переговоров возникли серьезные разногласия. Италия заблокировала итоговое заявление саммита ЕС, несогласная с решениями по поводу миграционной политики.
В преддверии саммита президент Франции Эммануэль Макрон особо акцентировал внимание на том, что миграционный кризис в Европе давно стал политическим.