Глава госдепа США: Возвращение России в G7 неизбежно

На слушаниях в американском сенате госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возвращение России в G7 — это лишь вопрос времени.

"Комментарии президента говорят сами за себя. Глава государства глубоко убежден, что иметь Россию частью этих важных геостратегических обсуждений неизбежно", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, хотели бы Соединенные Штаты видеть Россию в "Большой семерке" даже без выполнения минских соглашений.

По словам Помпео, он готов даже обрисовать набор компромиссных вариантов для переговоров с Москвой

Российский лидер довольно равнодушно отнесся к озвученной Трампом идее. Владимир Путин напомнил, что Россия из "семерки"-"восьмерки" никуда не выходила.

Чуть позже инициативу президент США прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко . Она отметила, что Москва готова вернуться к работе в этом формате, если такое предложение последует.