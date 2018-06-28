«Возвращение России в G7 неизбежно»

На слушаниях в американском сенате госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возвращение России в G7 — это лишь вопрос времени.
"Комментарии президента говорят сами за себя. Глава государства глубоко убежден, что иметь Россию частью этих важных геостратегических обсуждений неизбежно", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, хотели бы Соединенные Штаты видеть Россию в "Большой семерке" даже без выполнения минских соглашений.
По словам Помпео, он готов даже обрисовать набор компромиссных вариантов для переговоров с Москвой.
Напомним, во время недавнего саммита G7 в Канаде Дональд Трамп предложил вернуться к формату "восьмерки", пригласив к переговорам российского президента Владимира Путина. По мнению главы Белого дома, это позволило бы в продуктивном ключе обсудить ситуации в Сирии и на Украине.
Российский лидер довольно равнодушно отнесся к озвученной Трампом идее. Владимир Путин напомнил, что Россия из "семерки"-"восьмерки" никуда не выходила.
Чуть позже инициативу президент США прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что Москва готова вернуться к работе в этом формате, если такое предложение последует.
"У нас нет никаких условий. Если "семерка" пригласит Россию, мы будем и там работать, мы открыты к диалогу", — сказала она.