Российские звезды выступили в Луганске

В Луганске российские звезды выступили в День молодежи

Дайнеко сообщила журналистам, что впервые в Луганске и ей очень понравилась публика, а также заверила, что приедет еще.

"Я желаю всем верить в себя, верить в лучшее будущее, верить в то, что судьба каждого человека в его руках, главное — верить и делать все что в твоих силах. Самое главное, веря в себя, нельзя забывать о близких, помогать друг другу, поддерживать друг друга. Это, мне кажется, так или иначе формирует народное единство, которое помогает справиться в любой ситуации", — сказала певица.

Участники группы "Марсель" пожелали луганчанам "чистого неба" и здоровья. Первый замминистра культуры и молодежи ЛНР Сергей Назаревич сообщил журналистам, что концерт собрал около 15 тысяч зрителей.