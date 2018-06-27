Российские звезды выступили в Луганске

Российские музыканты Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев и группа "Марсель" выступили на главной площади Луганска в честь Дня молодежи, передает корреспондент РИА Новости.
Дайнеко сообщила журналистам, что впервые в Луганске и ей очень понравилась публика, а также заверила, что приедет еще.
"Я желаю всем верить в себя, верить в лучшее будущее, верить в то, что судьба каждого человека в его руках, главное — верить и делать все что в твоих силах. Самое главное, веря в себя, нельзя забывать о близких, помогать друг другу, поддерживать друг друга. Это, мне кажется, так или иначе формирует народное единство, которое помогает справиться в любой ситуации", — сказала певица.
Участники группы "Марсель" пожелали луганчанам "чистого неба" и здоровья. Первый замминистра культуры и молодежи ЛНР Сергей Назаревич сообщил журналистам, что концерт собрал около 15 тысяч зрителей.