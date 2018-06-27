«И старый, и непопулярный»: Блумберг заявил о президентских амбициях

Миллиардер Майкл Блумберг , в прошлом мэр Нью-Йорка , может участвовать в президентских выборах 2020 года в качестве кандидата от демократов. Он уже заявлял, что пойдет на выборы в 2016 году, однако отказался от выдвижения. Против кандидата играет его возраст — 76-летний Блумберг старше Дональда Трампа

О том, что миллиардер и создатель одноименного новостного агентства Майкл Блумберг рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии , сообщили телеканалу CBS знакомые с ситуацией источники в окружении миллиардера.

Известно, что в 2016 году Блумберг уже планировал баллотироваться, однако решил не выставлять свою кандидатуру, так как понимал, что ему не выиграть выборы как независимому кандидату.

В то время экс-мэр Нью-Йорка сообщил своим друзьям и партнерам, что готов потратить не менее $1 млрд собственных средств на предвыборную кампанию.

Отказавшись от гонки, он начал оказывать поддержку кандидату от демократов Хиллари Клинтон , надеясь в случае ее победы стать госсекретарем США. Об этом в 2016 году рассказал его бывший помощник Ховард Вольфсон.

Если 76-летний Блумберг решится выставить свою кандидатуру на президентских выборах, скорее всего, он постарается заручиться поддержкой Демократической партии США.

По данным The New York Times, Блумберг собирается вложить $80 млн в кампанию демократов на промежуточных выборах. Его состояние составляет $40 млрд

Мэр незакрытых дверей

При этом мэром Нью-Йорка в 2001 году Блумберг стал при поддержке Республиканской партии . Для этого он вышел из рядов демократов и объявил себя республиканцем. Вскоре после переизбрания на второй срок в 2005 году он покинул Республиканскую партию.

Стоит отметить, что в 2015 году в британской печати появились слухи, что Блумберг может выставить свою кандидатуру на пост мэра Лондона на выборах в мае 2016-го.

Об этом писала газета The Sunday Times , добавляя со ссылкой на друзей Блумберга (который, кстати, три срока подряд был мэром Нью-Йорка), что тот действительно «раздумывал» на тему выдвижения на пост мэра британской столицы. Правда, позже сам Блумберг эти слухи опровергал.

На посту мэра, Блумберг значительно улучшил жизнь Нью-Йорка. Живущая здесь россиянка Виктория называет его «шикарным мэром» за жесткие меры по борьбе с уличной преступностью: «Порядка в городе было больше, он реально сократил преступность. Мы даже двери на ночь не закрывали».

Однако в 2009 году, когда Блумберг собирался выдвигаться в мэры в третий раз, 55% жителей города, по данным соцопросов, считало, что пришло время выбрать мэром «нового человека», а в поддержку Блумберга выступало лишь 40%. Вместе с тем Блумберг смог избраться мэром «Большого Яблока» в третий раз.

Стоит отметить, что Блумберг относится к Трампу резко негативно. В 2016 году, выступая на съезде, он назвал его мошенником. В своей речи он упомянул многократные банкротства Трампа и судебные разбирательства.

Кроме того, миллиардер отметил, что сам он, вы отличие от Трампа, «получившего от отца чек на миллион долларов от отца», начал свой путь с нуля.

«Трамп говорит, что он хочет управлять страной так же, как он управляет своим бизнесом? Да поможет нам Бог! Я житель Нью-Йорка, и я могу распознать мошенника», — заявил Блумберг во время своей речи.

Трамп отплатил Блумбергу той же монетой. В интервью телеканалу Fox Business после получения партийной номинации Трамп сказал, что Блумберг когда-то был его «другом», но теперь таковым не является: «Он сказал массу неприятных вещей обо мне».

И Блумберг такой немолодой

Против возможного выдвижения Блумберга кандидатом говорит его возраст. Несмотря на то что он находится в хорошей форме, в случае если он будет избран президентом США, то в 2024 году — после окончания первого срока — ему будет 82 года. Если действующий президент США Дональд Трамп будет избран на второй срок, он будет моложе Блумберга, так как ему на тот момент будет 78 лет.

«У него возраст, и популярности у него не хватит. Сейчас демократам надо что-то принципиально другое», — полагает эксперт.

Спекуляции вокруг возможного выдвижения Блумберга кандидатом от демократов на выборах 2020 года вновь заставляют общественность вспомнить о проблемах Демократической партии. После поражения Хилари Клинтон партия находится в тяжелом состоянии — пока у нее нет серьезных фигур, которые могли бы бросить вызов Трампу. Сам президент США уже заявил, что собирается вновь идти на президентские выборы в 2020 году.

Рейтинги доверия нынешнего главы Белого дома невысоки, однако в США начался экономический подъем, и это главное, что ценит большинство американцев, далеких от международных проблем.

Газета The Washington Post в марте 2017 года опубликовала список из 15 потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии.

Первое место в нем занимает сенатор Берни Сандерс , который на выборах 2016 года боролся против Хилари Клинтон на праймериз Демократической партии, но уступил.

Однако шансы Сандерса получить партийную поддержку не слишком велики — он называет себя «социалистом», и его взгляды отталкивают от партии традиционных демократов.

Кроме того, в списке находятся такие потенциальные выдвиженцы, как сенатор Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США Джо Байден , бывший генпрокурор США Эрик Холдер и телезвезда Опра Уинфри. Правда, она находится на предпоследнем месте в списке, так как не объявляла о своем решении.

По иронии судьбы в 1999 году нынешний президент США Трамп, который хотел выдвигаться в президенты, рассматривал кандидатуру ведущей в качестве вице-президента.