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Америку пообещали «поставить на колени»
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Роухани пообещал поставить США «на колени» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США "на колени", его выступление было показано на государственном телевидении.
"Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени", — заявил Роухани.
Его слова прозвучали на фоне напряженной обстановки в стране в связи с экономическими проблемами в Иране. Сам президент ранее после выхода США из ядерной сделки говорил, что Вашингтон пытается оказать на Тегеран экономическое давление и ведет против Ирана психологическую войну.
Указав на наличие проблемы безработицы в стране, Роухани заявил, что власти должны прилагать больше усилий по разрешению проблем, отметив также необходимость урегулирования ситуации на внутреннем рынке.
"Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру", — заявил президент.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
В минувший вторник высокопоставленный представитель госдепа США заявил, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября. Кроме того, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай, добавил он.
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